Hong Kong mira bajo tierra para construcción de nuevas viviendas

Hong Kong podría cavar hondo para hacer frente a la escasez crónica de tierras para construcción en la ciudad, agregando cavernas subterráneas al abanico de opciones para crear vivienda en el mercado inmobiliario más caro del mundo.

Es una opción, según una agencia gubernamental que está tratando de encontrar más tierra para su desarrollo. Instalaciones como plantas de tratamiento de aguas residuales y embalses podrían ser reubicadas en cavernas, liberando tierras para la vivienda, dijo Task Force on Land Supply en su sitio web el jueves.

"El terreno montañoso de Hong Kong y las formaciones rocosas fuertes lo hacen muy adecuado para el desarrollo de cavernas de roca, particularmente en las franjas urbanas", dijo el grupo de trabajo, que está interesado en recibir propuestas públicas durante los próximos cinco meses sobre las 18 opciones para aumentar la oferta de tierras.

Si bien los centros urbanos de la ciudad se encuentran entre los más densos del mundo, alrededor de las tres cuartas partes de la masa terrestre de Hong Kong está compuesta por espacios abiertos que queda fuera del desarrollo, como parques nacionales protegidos. Como resultado, Hong Kong se enfrenta a un déficit de al menos 1,200 hectáreas, más de 60 veces el tamaño del parque Victoria de la ciudad, conforme desarrolla sus planes durante los próximos 30 años, según el grupo de trabajo.

La política del Gobierno de controlar la cantidad de tierra nueva que pone a disposición de las promotoras -lo cual le permite ingresar miles de millones de dólares todos los años- crea una escasez de oferta que se traduce en precios cada vez más altos. Las promotoras dicen que también se enfrentan a una gran cantidad de regulaciones en la conversión de tierras privadas para uso residencial.

El desarrollo de cavernas es probablemente "la opción más cara" y llevaría más tiempo que otras alternativas. Aprovechar las explotaciones de tierras de labranza de las promotoras, desarrollar antiguas tierras agrícolas o construir en terrenos para uso recreativo son algunas de las opciones más rápidas, dijo el grupo de trabajo.

Unas viviendas reducidas y el alza de precios de las propiedades son muestras de la crisis que hace que Hong Kong se clasifique con frecuencia como la ciudad menos asequible para la compra de una vivienda en el mundo. Mientras el público debate las ventajas de convertir la tierra alrededor de parques nacionales o de reconvertir el histórico club de golf de Hong Kong, un líder empresarial tuvo una idea diferente esta semana.

Frederick Ma, presidente de MTR Corp., que dirige el sistema de metro de la ciudad, dijo al South China Morning Post el 23 de abril que otra opción era construir una "ciudad de Hong Kong" en China continental, unida por un tren de alta velocidad.

