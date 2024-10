El nuevo líder de Hezbolá, Naim Kassem, dijo en sus primeros comentarios públicos, transmitidos el miércoles, que el grupo político-paramilitar continuará luchando contra Israel hasta que les ofrezcan términos aceptables para un alto el fuego.

“Si los israelíes deciden detener la agresión, aceptamos, pero según las condiciones que consideremos adecuadas”, dijo Kassem en un discurso televisado pregrabado desde un lugar no revelado. “No suplicaremos por un alto el fuego, ya que continuaremos (luchando)... no importa cuánto tiempo tome”.

El discurso se produjo en un momento en que los mediadores internacionales han lanzado una nueva iniciativa para negociar procesos de alto al fuego en Líbano y Gaza.

Según el Ministerio de Salud de Líbano, más de 2,790 personas han muerto y 12,700 han resultado heridas en Líbano desde el 8 de octubre de 2023, cuando Hezbolá comenzó a disparar cohetes hacia Israel, provocando represalias. El conflicto se intensificó bruscamente el mes pasado, y a principios de octubre, las fuerzas terrestres israelíes invadieron el sur de Líbano. Unos 1.2 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto en ese país, según estimaciones gubernamentales.

El líder adjunto de Hezbolá, el jeque Naim Qassem. EFE/EPA/WAEL HAMZEH

Kassem, clérigo y miembro fundador del grupo libanés, fue nombrado el martes en reemplazo de Hassan Nasrallah, asesinado en un ataque aéreo israelí en un suburbio de Beirut a finales de septiembre. Kassem fue el adjunto de Nasrallah durante más de tres décadas.

Otros altos funcionarios del grupo, entre ellos, el presunto sucesor de Nasrallah, Hashem Safieddine, también han sido asesinados en las últimas semanas, al tiempo que la guerra entre Israel y Hezbolá se intensifica en Líbano.

Kassem dijo que la serie de golpes sufridos por el grupo en las últimas semanas, incluidas las explosiones de bípers y walkie-talkies, ocurridas a mediados de septiembre y que tenían como objetivo a miembros de Hezbolá, así como el asesinato de Nasrallah, había “lastimado” al grupo, pero afirmó que éste había podido reorganizar sus filas en los ocho días posteriores a la muerte de Nasrallah.

El humo sale del lugar de los ataques aéreos de Israel contra un barrio de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, el 28 de octubre de 2024. (Foto de KAWNAT HAJU / AFP).

“Las capacidades de Hezbolá siguen disponibles y son compatibles con una guerra larga”, dijo. Señaló la cantidad constante de soldados israelíes heridos y muertos en el sur de Líbano desde que las fuerzas de Israel lanzaron una invasión terrestre el 1 de octubre, así como el dron lanzado por Hezbolá que impactó la casa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a principios de este mes. Netanyahu no resultó herido.

Kassem dijo que Hezbolá ha estado en coordinación con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, el principal interlocutor libanés en contacto con Estados Unidos, que ha presentado una serie de propuestas para poner fin al conflicto.

“Hasta ahora, no se ha presentado ningún proyecto que Israel acepte y que sea aceptable para que lo negociemos”, dijo Kassem.

Kassem dijo que Hezbolá lleva a cabo los planes establecidos por su antiguo jefe en la guerra en curso.

No hubo respuesta inmediata de Israel al discurso.