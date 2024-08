El empresario tecnológico británico Mike Lynch y el presidente de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, se encuentran entre las personas que se teme que hayan muerto a bordo de los restos hundidos de un yate de lujo frente a las costas de Sicilia, según un comunicado de la Guardia Costera italiana.

“Nunca digas nunca es nuestro lema”, afirmó Vincenzo Zagarola , portavoz de la Guardia Costera italiana. “Pero, en este momento, sería razonable pensar que es más probable que encontremos a las personas desaparecidas dentro de la embarcación”.

Zagarola añadió que la búsqueda de las seis personas desaparecidas continuará, con la ayuda de buques militares y helicópteros. En otra entrevista con la agencia de noticias PA, cuando se le preguntó si se encontraría con vida a los pasajeros, indicó que “razonablemente la respuesta debería ser no”.

Seis invitados y nueve tripulantes fueron rescatados del yate Bayesian, que se hundió el lunes después de que un tornado golpeara la embarcación cerca de Porticello (Sicilia). Lynch y su familia estaban celebrando su reciente absolución de los cargos de fraude con un pequeño grupo de asesores cuando se desató la violenta tormenta.

Accidente de yate de Mike Lynch: Lista de desaparecidos.

El jefe de la agencia de protección civil en Sicilia, Salvo Cocina, dijo en un mensaje a Bloomberg a primera hora del martes que los seis pasajeros desaparecidos son Bloomer y su esposa, Judy, el socio de Clifford Chance Chris Morvillo y su esposa, Neda, así como Lynch y su hija Hannah.

Lynch, de 59 años, había estado intentando restaurar su reputación como uno de los empresarios más exitosos de Europa. Durante años, había argumentado que había sido el chivo expiatorio de la adquisición por US$ 11,000 millones de su empresa de software, Autonomy Corp, por parte de Hewlett Packard Co. en 2011. Un año después, HP amortizó US$ 8,800 millones del precio de compra y acusó públicamente a Lynch de fraude.

Las autoridades italianas ya iniciaron una investigación sobre el hundimiento. La División de Investigación de Accidentes Marítimos del Reino Unido, que investiga los accidentes marítimos en los que se ven implicados buques británicos en todo el mundo, envió a cuatro inspectores a Sicilia para realizar una evaluación preliminar, según un portavoz del Departamento de Transporte. Hablarán con las autoridades locales y los equipos de los servicios de emergencia para determinar si es necesario iniciar una investigación.

Mike Lynch, director ejecutivo de Autonomy Group, en el Hotel Savoy de Londres, el 21 de junio de 2001. (Foto de BEN GURR / POOL / AFP)

Morgan Stanley expresa conmoción por desaparición de Jonathan Bloomer en naufragio

Un portavoz del banco de inversión estadounidense Morgan Stanley dijo este martes que la entidad está “conmocionada” y “entristecida” por la desaparición del presidente no ejecutivo de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, en el naufragio del velero ‘Bayesian’ en aguas de Sicilia.

“Nuestros pensamientos están con todos los afectados, en particular con la familia Bloomer, mientras todos esperamos más noticias sobre esta terrible situación”, indicó el portavoz.

Bloomer es una de las seis personas desaparecidas después de que la embarcación -que llevaba a 22 personas- se hundiera el lunes por la mañana a causa de un intenso tornado.

El ejecutivo está desaparecido junto con el abogado Chris Morvillo, del bufete Clifford Chance, el magnate británico Mike Lynch y la hija de éste, Hannah Lynch, de 18 años.

Jonathan Bloomer. Foto: Andy Shaw/Bloomberg

También permanece desaparecida la mujer de Bloomer, Judy Bloomer, mientras que por el momento se desconoce la identidad de la sexta persona que aún no ha sido encontrada.

El yate transportaba a 10 miembros de la tripulación y 12 pasajeros, de los que 15, incluida la mujer de Lynch, Angela Bacares, fueron rescatados, mientras que se rescató un cuerpo que, según los medios locales, sería el cocinero de la embarcación.

Los submarinistas buscan en el casco del barco hundido, que está a unos 49 metros de profundidad, mientras que patrulleras y helicópteros de la Guardia Costera buscan a los desaparecidos en la zona.

Bloomer, de 70 años, tiene nacionalidad británica y ha trabajado en consejos de administración de varias empresas, mientras que Morvillo trabajó en varios casos de corrupción y fue abogado del distrito de Nueva York entre 1999 y 2005.

Morvillo también trabajó en la investigación criminal sobre los atentados terroristas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001.

Lynch es conocido por haber lanzado varias empresas de software, pero debió afrontar un litigio judicial en 2011 por un presunto caso de fraude sobre la venta de su firma de software Autonomy a Hewlett-Packard (HP) por US$ 11,000 millones (9,943 millones de euros).

Según los medios británicos, se da la circunstancia de que un coacusado en este caso por fraude y que también fue absuelto, Stephen Chamberlain, murió después de ser atropellado este fin de semana por un vehículo mientras corría en la localidad de Stretham, en el condado inglés de Cambridgshire.

Los dos fueron absueltos en junio y, según los medios británicos, el viaje en el velero por aguas italianas era para celebrar el haber sido exculpados por un tribunal federal de San Francisco (Estados Unidos).

Con información de Bloomberg y EFE