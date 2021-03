Vacunas contra el coronavirus (COVID-19), pasaportes de vacunas y certificados falsos de pruebas negativas están siendo ofrecidos en el mercado negro de Europa y Estados Unidos, según informó la BBC de Londres.

Los precios oscilan entre US$ 500 y US$ 750 por dosis de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm o Johnson & Johnson, mientras que los certificados falsos de vacunación se venden por US$ 150.

Los investigadores señalaron a la BBC que se ha visto un “agudo incremento” de publicidad relacionada con las vacunas en el mercado negro, pero no se ha podido verificar si se trata o no de vacunas verdaderas.

Investigadores de la firma de ciberseguridad Check Point revelaron que el número de avisos publicitarios sobre las vacunas se ha triplicado a más de 1,200 tras monitorear foros de hackers y otros sitios de comercio desde enero.

Los comerciantes de las vacunas parecen ser de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Los precios varían: Oxford-AstraZeneca a US$ 500, Johnson & Johnson y Sputnik V a US$ 600 cada una, y Sinopharm a US$ 750.

Otro anuncio en un foro de hackers ofrece pruebas negativas falsificadas con un incentivo: “Hacemos pruebas negativas de COVID, para viajeros al exterior, para encontrar un trabajo, etc. Compra dos pruebas negativas y ¡llévate la tercera gratis!”.

Ante ello, Check Point está exhortando a los países a que adopten un sistema de codificación QR para toda la documentación de vacunas contra el coronavirus que haría la falsificación más difícil.