El presidente colombiano Iván Duque busca llamar la atención de la inversión extranjera para reactivar la economía de su país durante una visita de trabajo en Washington y Nueva York en la que sostiene reuniones de alto nivel con directivos de entidades financieras internacionales y empresarios.

“Colombia está abierta para hacer negocios... creemos en el sector privado como generador de inversión social”, dijo el mandatario el lunes en un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en donde agregó que ve oportunidades de inversión en producción de vacunas contra COVID-19, transición energética, infraestructura, turismo e inteligencia artificial.

El mandatario proyectó en “más de un 7%” el crecimiento de la economía colombiana en este año, lo que representaría una mejora después de que en el 2020 se registró una contracción del 6.8%, de acuerdo con estadísticas oficiales.

Duque reconoció que tuvo problemas hace unos meses cuando las manifestaciones contra su primera reforma fiscal se hicieron masivas y lo presionaron para retirarla. Sin embargo, resaltó que en la nueva reforma aprobada en septiembre se recaudará un 1.8% del producto interno bruto.

“¿Que si tiene un alto costo político? Sí, pero no estoy participando en un programa de popularidad, ni en una reelección, que ya no existe en Colombia. Por eso, decidí tomar las decisiones más difíciles e impopulares”, añadió Duque.

Tras una reunión privada con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, el presidente indicó a la prensa que hablaron sobre la extensión de la línea flexible para Colombia y sobre la probabilidad de habilitar posibilidades de financiamiento para los temas ambientales, sin llegar aún a un acuerdo.

Además, el presidente indicó que se aseguraron compromisos de financiamiento con el Banco Mundial por US$ 2,000 millones para este año, tras una reunión con el presidente de la entidad, David Malpass. El programa de financiamiento para el 2022 podría estar entre los US$ 1,200 millones y US$ 2,000 millones y tendría cuatro ejes: cambio climático, apoyo a la agenda de biodiversidad, fortalecimiento del sistema de salud en la pospandemia y la agenda para la juventud.

El mandatario también sostendrá reuniones con Mauricio Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el empresario Howard Buffett, quien ha realizado millonarias inversiones en zonas afectadas por el conflicto en Colombia.