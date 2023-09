China intensificó el viernes las medidas para impulsar la tambaleante economía del país: los principales bancos prepararon el terreno para nuevos recortes de los tipos de interés de los préstamos y las autoridades redujeron la cantidad de fondos que las instituciones deben mantener en reservas de divisas.

China se enfrenta a una ralentización que ha sacudido los mercados mundiales, con la atención centrada ahora en la crisis de la deuda de la promotora Country Garden, un sector que representa aproximadamente una cuarta parte de la economía.

A medida que aumenta la presión, las autoridades chinas han puesto en marcha una serie de medidas para estimular la economía y reactivar el mercado inmobiliario, afectado por la crisis, entre las que se incluyen la flexibilización de algunas normas de endeudamiento y un recorte de la cantidad de divisas que los bancos deben mantener como reservas.

El jueves, Country Garden retrasó hasta el viernes a las 1400 GMT la fecha límite para que los acreedores votaran si posponían los pagos de un bono privado de 3,900 millones de yuanes (US$ 537 millones), con el fin de dar a los tenedores de bonos “tiempo suficiente” para prepararse para la votación.

La votación es un obstáculo clave al que se enfrenta Country Garden en sus esfuerzos por evitar la cesación de pagos. Uno de los tenedores de bonos en dólares de la promotora afirma que, si la empresa no puede ampliar su deuda interna, será incapaz de atender a los tenedores de bonos externos.

“Esto ha sido un accidente de tráfico lento”, dijo el tenedor de bonos, que declinó ser identificado debido a lo delicado del asunto, añadiendo que las preocupaciones se centraban en la incertidumbre sobre la economía en general y las tensiones con Washington.

“Todo lo que hagan ahora tendrá repercusiones dentro de cinco o diez años”.

Country Garden, el mayor promotor privado de China por ventas, no respondió inmediatamente a una petición de Reuters de hacer comentarios.

La tensión en el mercado inmobiliario ha intensificado la presión sobre Pekín para que aplique medidas de apoyo y ha avivado la preocupación sobre la capacidad de los dirigentes económicos para detener un declive en el crecimiento económico más amplio de China.

Los precios de la vivienda nueva en China cayeron por cuarto mes consecutivo en agosto, según un sondeo privado publicado el viernes, mientras la crisis de la deuda inmobiliaria mantiene la confianza en mínimos a pesar de la retahíla de medidas de apoyo.

Recorte de los tipos de depósitos

El banco central anunció el viernes que recortará el coeficiente de reservas obligatorias de divisas (RRR, por sus siglas en inglés) en 200 puntos básicos (pb) desde el 6% hasta el 4% a partir del 15 de septiembre, una medida que se considera destinada a ralentizar el ritmo de caída del yuan.

Entre los bancos que bajaron los tipos hipotecarios el viernes se encontraban Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank Corp y Agricultural Bank of China, que recortaron sus tipos de depósito entre cinco y 25 puntos básicos, según los sitios web de cada banco.

Las medidas ayudaban a aumentar la confianza en el mercado y los maltrechos valores inmobiliarios se recuperaban, con el índice inmobiliario chino del CSI 300 subiendo un 2.4% en las operaciones de la tarde.

Tres fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters el martes que los principales bancos estatales recortarían los tipos de interés de los depósitos mientras se preparan para bajar pronto los tipos de interés de las hipotecas existentes, como parte de los esfuerzos de Pekín para reactivar el sector inmobiliario, afectado por la crisis de la deuda.

A partir del 25 de septiembre, los compradores de primera vivienda con hipotecas podrán solicitar a sus bancos un tipo de interés más bajo para sus préstamos existentes, anunciaron el jueves el banco central y el regulador financiero de China.

Dos de las mayores ciudades chinas, Cantón y Shenzhen, también suavizaron esta semana las restricciones hipotecarias, ampliando la definición para que los compradores de vivienda puedan disfrutar de préstamos preferenciales para la compra de su primera vivienda.

Los bancos redujeron los tipos de los depósitos a plazo fijo a un año en 10 puntos básicos (pb), hasta el 1.55%, y los depósitos a plazo fijo a dos años en 20 pb y a tres y cinco años en 25 pb.

La rebaja de los tipos de depósito es la tercera que se produce en un año y su magnitud es superior a la de las anteriores rondas de junio y septiembre del año pasado.

Según Nicholas Zhu, analista bancario de Moody’s, la reducción de los tipos de depósito compensará en parte las presiones sobre los márgenes netos de los bancos, un indicador clave de la rentabilidad.

“El impacto del recorte de los tipos de depósito es importante, dado que cerca de tres cuartas partes del pasivo de los bancos chinos son depósitos”, afirmó Zhu.

Varios bancos medianos de China, entre ellos Industrial Bank Co Ltd y China Bohai Bank Co Ltd, también anunciaron que empezarán a recortar los tipos de interés de una serie de depósitos a partir del viernes entre 10 y 25 puntos básicos.

A finales de junio, los préstamos hipotecarios en China ascendían a 38.6 billones de yuanes (US$ 5.29 billones), lo que representa el 17% de la cartera total de préstamos de los bancos.