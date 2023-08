Un anuncio de que los grandes prestamistas estatales reducirán las tasas de interés de la mayoría de los 38,6 billones de yuanes (US$5,3 billones) en hipotecas pendientes del país podría producirse este mismo martes, según personas con conocimiento directo. Las reducciones solo afectarán a los préstamos sobre primera vivienda, señalaron dos de las fuentes.

Entidades crediticias como Industrial & Commercial Bank of China Ltd. y China Construction Bank Corp. se preparan a recortar las tasas de depósito en los próximos días por tercera vez en un año, dijeron fuentes al tanto.

Las medidas son parte de un esfuerzo de Pekín para estimular el gasto de los consumidores, atraer más capitales al mercado bursátil y aliviar la presión sobre los márgenes de ganancia de las entidades crediticias.

Aunque las acciones chinas subieron en las operaciones extraterritoriales después de que Bloomberg informó sobre los planes de los bancos, no está claro si las medidas serán suficientes para provocar una reactivación sostenida de la confianza de los inversionistas.

Hasta ahora, las autoridades han evitado adoptar medidas de estímulo más amplias, a pesar del agravamiento de la crisis inmobiliaria y las crecientes presiones deflacionarias, que han puesto en peligro la meta de crecimiento económico del Gobierno, en torno al 5%.

“Se trata de una medida de política gradual, no de un cambio radical, porque la confianza de la gente sigue siendo baja”, declaró Larry Hu, jefe de economía para China de Macquarie Group Ltd. “Creo que vamos a ver una flexibilización inmobiliaria en las próximas semanas, solo que no sé si va a ser lo suficientemente fuerte”.

El Banco Popular de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los recortes de las tasas hipotecarias eran muy esperados por los inversionistas después de que el banco central diera señales de apoyo a mediados de julio. Aunque China ha reducido las tasas de referencia y llevó el costo promedio de las hipotecas a un mínimo histórico, la mayoría de los hogares chinos no se han beneficiado, ya que los bancos no ajustarán los préstamos existentes hasta principios del próximo año.

Los analistas de JPMorgan Chase & Co. estiman que la tasa anualizada de las nuevas hipotecas se sitúa en el 4.18%, alrededor de 60 puntos básicos por debajo de los préstamos pendientes. Esto ha llevado a algunos consumidores a solicitar créditos a corto plazo para pagar anticipadamente las hipotecas.

Más del 90% de las hipotecas pendientes en China eran para primeras viviendas en julio de 2021, según los últimos datos públicos disponibles del regulador bancario. En 2022, más del 80% de los nuevos préstamos hipotecarios se destinaron a primeras viviendas, según el Ministerio de Vivienda.

La reducción de las tasas de interés de los depósitos puede ayudar a los prestamistas a proteger sus márgenes, ya que ofrecen tasas más bajas a los compradores de viviendas. Los grandes bancos estatales podrían recortar las tasas de los depósitos en moneda local a los principales plazos entre 5 y 20 puntos básicos, según fuentes con conocimiento directo, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado. Los reguladores dieron su visto bueno al plan, añadieron. El recorte podría producirse este mismo viernes, dijo una de las personas.

