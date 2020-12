Argentina suspendió el registro de nuevas exportaciones de maíz hasta marzo, con el objetivo de garantizar el abastecimiento doméstico del cereal, que suele ser usado como forraje, dijo el Ministerio de Agricultura.

Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y, según la cartera agrícola, en el registro oficial de declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) ya se ha reportado la venta del 89% de los 38.5 millones de toneladas que el país prevé como saldo exportable para el cereal del ciclo 2019-2020.

“El objetivo de la medida es que los 4.27 millones de toneladas restantes queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano, cuando la oferta de cereal tiende a escasear”, dijo el Gobierno argentino a través de un comunicado.

Los productores argentinos actualmente están sembrando el maíz del ciclo 2020-2021, cuya cosecha la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estima en 48 millones de toneladas. La recolección del maíz nuevo comenzaría recién en abril, por lo que hasta esa fecha solo habría maíz 2019-2020 disponible para vender.

El titular de la cámara de la cadena del cereal MAIZAR, Alberto Morelli, dijo que la decisión del Gobierno fue inesperada y que el cierre temporal del registro de exportaciones de maíz es un camino errado.

“Nunca faltó el maíz en la Argentina. Es buscar una solución equivocada. Porque cerrando las exportaciones no veo cómo va a conducir a que el productor venda en el mercado doméstico”, señaló Morelli, que hizo referencia al elevado precio internacional que actualmente registra el cereal.

En el mercado de futuros local MATBA-ROFEX, el contrato de referencia del maíz de abril 2021 subió entre abril y diciembre cerca de US$ 80 hasta US$ 200 por tonelada. Sin embargo, tras el anuncio oficial el contrato cayó US$ 7 a US$ 193 por tonelada.

En tanto, en el mercado de futuros de Chicago la noticia del cierre temporal del registro de exportaciones para el maíz impulsó los precios del cereal al final de la sesión del miércoles.

“Esto va a enojar a los productores”

La decisión del Gobierno del peronista Alberto Fernández vuelve a tensar la cuerda entre el sector agrícola -el principal motor de la economía argentina- y el partido gobernante, que suele acudir a políticas de intervención de los mercados y que históricamente ha tenido enfrentamientos con los agricultores.

Durante gran parte del Gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, entre el 2007 y 2015, rigieron cupos a las exportaciones de maíz y de trigo muy criticados por los productores de un proveedor mundial líder de alimentos.

Santiago del Solar, un agricultor de la provincia de Buenos Aires, calificó la decisión del Gobierno de “insensible” y dijo que la medida dañaría la confianza en los negocios.

“Menos confianza lleva a menos producción. Tenemos suficiente maíz para satisfacer a la cadena doméstica. Esto va a enojar a los productores”, señaló a Reuters.

Si bien la medida de Alberto Fernández no es igual a los cupos a las exportaciones de maíz aplicados durante la presidencia de Cristina Fernández, estos últimos provocaron, junto a elevados impuestos a los embarques del grano, una importante caída en la superficie sembrada con el cereal.

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC), en la actual campaña se sembrarían 6.3 millones de hectáreas con maíz. En la campaña 2015-2016, la última temporada sembrada bajo el Gobierno de Cristina Fernández, el área dedicada al cereal fue de 4.05 millones de hectáreas.

En diciembre del 2015, el Gobierno del expresidente liberal Mauricio Macri eliminó los cupos a las exportaciones de maíz y trigo, y desde entonces no se habían vuelto a poner ningún tipo de límite a los embarques del cereal.