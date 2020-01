El Gobierno argentino anunció un plan para el pago de la deuda impositiva dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que incluye una moratoria y la “reducción de la deuda promedio” de hasta 42%, con el objetivo de “introducir un verdadero desahogo” para estas entidades.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, señaló que la medida es "un paso más en este objetivo de recuperar la economía argentina", contribuyendo de este modo a salir de una situación "fuertemente recesiva".

"Veníamos de un Gobierno que no sólo destruía el tejido pyme, sino que además las penalizaba", aseveró el ministro, antes de agregar que con la moratoria se podrá "volver a producir", permitiendo a todas las pymes "recuperar" la financiación perdida durante los últimos años.

Dicha moratoria está dirigida a "un millón de beneficiarios" entre mipymes, monotributistas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro, como cooperativas y clubes de barrio, que también están "atravesando una situación crítica en términos de deuda".

Reducción del 42% de la deuda y plazos de pago de diez años

Según la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, esta iniciativa incluye una quita promedio de 42% en los intereses de deuda con este organismo, en aras de resolver una situación de "estrangulamiento financiero".

"La deuda de las pymes con la AFIP supera los 400,000 millones de pesos (alrededor de US$ 6,639 millones). Ha habido planes de pago, pero no lograron el objetivo de romper con este estrangulamiento, ya que la deuda se tomaba con la AFIP porque no había crédito", indicó.

Asimismo, la AFIP permitirá "refinanciar" estas deudas en hasta 120 cuotas (diez años) para las obligaciones tributarias y aduaneras, mientras que en las cuotas para aportes y retenciones se otorgarán hasta 60 cuotas (cinco años).

Este nuevo financiamiento se hará con una tasa de interés fija de 3% mensual durante el primer año, que se hará variable a partir de entonces y que incluirá "no solamente deuda vieja, sino también deudas en planes actualmente vigentes".

"La forma de amortización de las cuotas será a través del sistema AFIP, que busca que se pague menos en las primeras cuotas y eso vaya subiendo a lo largo del tiempo", afirmó Marcó del Pont.

Con el ingreso a la moratoria, además, se producirá un levantamiento de los embargos y la suspensión de toda acción penal, lo que "también va a generar una liberación de excedentes líquidos para capital de trabajo".

Todo este plan supone el "70% del universo de deuda con la AFIP", aseguró la titular del organismo, añadiendo que también se está trabajando en otro plan de pagos para generar "instrumentos de alivio financiero a las empresas grandes", aunque "obviamente sin quitas".

La medida arrancará el 17 de febrero

Esta moratoria para las mipymes estará disponible a partir del próximo 17 de febrero, fecha en la que todas las entidades y personas en posesión del certificado Mipyme podrán acceder a la web de la AFIP, un trámite que podrá realizarse hasta el 30 de abril.

Hasta ahora, cerca de 65,000 pequeñas y medianas empresas han obtenido su certificado, con "picos de hasta 6,000 algunos días" de enero, apuntó Kulfas.

Asimismo, la AFIP da una "ventana de tiempo" hasta mediados de julio para que estas empresas "puedan recuperarse y empiecen a pagar a partir de ese momento".

Esta moratoria forma parte de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aprobada a finales del año pasado y que incluye una batería de múltiples medidas con el objetivo de reflotar la economía argentina, en recesión desde abril del 2018.

Según datos de la AFIP, entre el 2015 y 2019 cerraron 24,505 empresas en el país austral, a razón de 48 por día, siendo uno de los sectores más golpeados por la crisis económica.

