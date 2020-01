Economía







Argentina anuncia alza de sueldos de US$ 66 para funcionarios que ganen hasta US$ 1,000 Ya el 3 de enero pasado, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció una subida por el mismo monto para los trabajadores del sector privado que también se aplicará en dos tramos, uno de 3,000 pesos (unos US$ 47) en enero y los 1,000 restantes (unos US$ 16) en febrero.