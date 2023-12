El tráfico de pasajeros y carga seguirá en números rojos en el mercado latinoamericano tanto en 2023, con unas pérdidas de US$ 600 millones, como en 2024, cuando ascenderán a US$ 400 millones, según las previsiones publicadas hoy por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

Las pérdidas seguirán no obstante descendiendo con respecto a los peores momentos de la pandemia (fueron en la región de US$ 7,000 millones en 2021 y de US$ 3,900 millones en 2022), de acuerdo con el informe anual presentado hoy en la sede central de la IATA en el Aeropuerto de Ginebra.

“Aunque algunos de los mercados de la región muestran fortaleza, caso de México, otros afrontan una inestabilidad económica y social que afecta a las cifras de las aerolíneas”, analizó la principal organización mundial de líneas aéreas.

Según el informe, Asia-Pacífico, Latinoamérica y África serán, como en 2022, las únicas regiones en pérdidas en 2023, y las dos últimas serán las únicas aún en números rojos en 2024.

En contraste, la IATA espera que el mercado del transporte aéreo norteamericano logre US$ 14,300 millones de beneficios en 2023 (y de US$ 14,400 millones en 2024), mientras que en Europa ascenderían a US$ 7,700 millones este año y a US$ 7,900 millones el siguiente.

Otra región con beneficios sería Oriente Medio, con ganancias de US$ 2,600 millones en 2023 y de US$ 3,100 millones en el próximo ejercicio, siempre según las previsiones de IATA.