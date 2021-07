John Elkann, vástago de la familia italiana Agnelli, ha estado explorando una posible unión con el diseñador de moda Giorgio Armani como parte de un plan para construir un conglomerado de lujo eventualmente anclado alrededor de Ferrari, informaron a Reuters cinco fuentes familiarizadas con el asunto.

Elkann, que preside el grupo automovilístico franco-italiano Stellantis, ofreció comprar una parte minoritaria en la casa de moda dirigida por Giorgio Armani, de 87 años, pero su último avance fue rechazado este mes, dijeron dos de las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

La operación habría situado a los Agnelli como jugadores de primer orden en la industria de la moda junto a los Arnault y los Pinault en Francia.

Las conversaciones con Armani, valorada por los analistas en unos 6,000 millones de euros (US$ 7,090 millones), no avanzaron debido a la reticencia del diseñador a vender, dijeron dos de las fuentes, que añadieron que las conversaciones eran informales y no había ningún banco implicado.

Un portavoz de Elkann y del holding de la familia Agnelli, Exor, dijo: “Exor no ha hecho ningún acercamiento y Exor no ha hecho ninguna propuesta (por Armani)”.

Armani no quiso hacer comentarios.

Un posible acuerdo con Armani se realizaría a través de la firma de inversión Exor o del fabricante de automóviles Ferrari, controlado por Exor, pero la última oferta de Elkann fue rechazada, dijeron las fuentes.

“Las discusiones están muertas por ahora”, manifestó una de las fuentes.

El movimiento refleja los esfuerzos de los fundadores de Fiat Chrysler -que poseen el 53% de Exor- para ir más allá de la industria del automóvil y aumentar su exposición en el mercado de lujo después de una serie de recientes inversiones.

En marzo, Exor se hizo con una participación de 24% en Christian Louboutin, en una operación que valoró la marca francesa, famosa por sus característicos tacones de aguja de suela roja lacada, en 2,250 millones de euros.

En junio, se asoció con The World-Wide Investment Company de Hong Kong para apoyar a empresas italianas de tamaño medio centradas en bienes de consumo de alta gama. El año pasado, se convirtió en el mayor accionista del grupo de lujo chino Shang Xia, cofundado por la francesa Hermes.

“Si hay alguien que podría crear un competidor serio para los conglomerados franceses, es Elkann”, afirmó un banquero familiarizado con su estrategia. “Tiene el dinero, la credibilidad y el prestigio familiar para hacerlo”.