“Hay muy buenas señales de que lograremos un aterrizaje suave, y que el desempleo se estabilice más o menos donde está, o en sus alrededores”, dijo Yellen a la prensa el jueves tras pronunciar un discurso en Carolina del Norte.

La tasa de desempleo subió al 3.9% en octubre, desde el 3.4% en abril. Según un análisis de Bloomberg Economics, los aumentos de esta magnitud en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial suelen ser el preludio de un mayor incremento del desempleo.

Nuevos datos publicados el jueves revelaron que el gasto de los consumidores y la inflación en Estados Unidos se enfriaron en las últimas semanas, y proporcionaron nuevas pruebas de que el mercado laboral seguía moderándose.

Yellen también sugirió que no cree que la Reserva Federal tenga que esforzarse tanto para reducir la inflación como lo hizo en el pasado, cuando el aumento de los precios se salió de control.

“Esas recesiones de las que se ha hablado fueron momentos en los que la Reserva Federal, al igual que ahora, estaba endureciendo su política para reducir la inflación, pero consideró necesario endurecer tanto que llevó a la economía a una recesión”, dijo Yellen. “Tal vez fue necesario para reducir la inflación y las expectativas de inflación que se arraigaron, pero ahora no necesitamos eso”.

Pide reducir excesiva dependencia de China

La secretaria Janet Yellen también reiteró que Estados Unidos debe reducir su dependencia excesiva de China en cadenas de suministro clave. Esto, al tiempo que pidió una mayor inversión en capacidad productiva en EE.UU. en comentarios de apoyo a la agenda política del presidente Biden, conocida como “Bidenomics”.

“Las cadenas de suministro clave en áreas como la energía limpia están excesivamente concentradas en China, en parte debido a prácticas desleales no comerciales durante décadas”, dijo Yellen en declaraciones preparadas para más tarde.

La titular del Tesoro también dijo que “la dependencia excesiva hace que EE.UU. sea más vulnerable a riesgos que interrumpen nuestro acceso a esa producción extranjera, desde desastres naturales hasta fuerzas macroeconómicas y acciones deliberadas como la coerción económica”.

Gracias a las inversiones en nuevas fuentes de energía bajo la Ley para la Reducción de la Inflación de la Administración Biden, “EE.UU. está experimentando un renacimiento en la manufactura”, señaló Yellen en extractos de sus comentarios preparados y publicados por el Departamento del Tesoro.

Yellen dijo que las empresas del sector privado han anunciado cerca de US$ 614,000 millones en inversiones en manufactura y energía limpia desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo. Eso incluye US$ 142,000 millones para vehículos eléctricos y baterías y US$ 71,000 millones en producción de energía limpia, indicó.