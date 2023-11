Los precios del cobre cayeron el lunes, cuando resurgieron las preocupaciones sobre la demanda tras los débiles datos de China, aunque un dólar más débil proporcionó cierto apoyo al metal.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cotizó un 0,7% a la baja, a 8,369.50 dólares la tonelada, a las 1700 GMT, tras haber alcanzado un máximo de dos meses de 8,486 dólares la semana pasada.

Los futuros del cobre en Comex de Estados Unidos bajaron un 0.7% a 3.76 dólares la libra.

Las ganancias de las empresas industriales de China aumentaron un 2.7% interanual en octubre, desacelerándose desde el avance del 11.9% en septiembre y el 17.2% en agosto.

Operadores dijeron que las cifras habían provocado cierta toma de ganancias en posiciones largas que apostaban a precios más altos del cobre. Los precios del cobre han ganado un 7% desde el 23 de octubre.

“Los fondos han estado vendiendo, pero la tendencia bajista del dólar este mes es positiva” para el mercado de metales, dijo un operador de la industria.

La caída de la moneda estadounidense abarata los metales cotizados en dólares para los tenedores de otras divisas, lo que podría impulsar la demanda.

Las encuestas a los gerentes de compras en el sector manufacturero de China, un impulsor clave de la demanda de metales, se publicarán a finales de esta semana.

En otros metales, el níquel de la LME bajó un 0.3% a US$ 16,090 la tonelada; el aluminio. bajó un 0.2% a US$ 2,212 la tonelada, el zinc perdió un 1% a US$ 2,525, el plomo cedió un 1.6% a US$ 2,161, y el estaño retrocedió un 3.9% a US$ 22,965.

