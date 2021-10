El segundo volumen del libro “Hispanic Stars Rising” (El ascenso de las estrellas hispanas) fue presentado el último martes en Estados Unidos con historias narradas en primera persona por un centenar de hispanos emprendedores, desde ejecutivos y deportistas hasta empresarios de todo tipo.

A cargo de la editorial Fig Factor Media Publishing, la nueva entrega busca “compartir las experiencias de muchos hispanos fuertes y resilientes de la nación”, según un comunicado.

Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human (WAAH), una organización sin ánimos de lucro dedicada a la diversidad, inclusión y equidad, con sede en Nueva York, es la compiladora del libro de 239 páginas que incluye las historias de un centenar de hispanos “que están teniendo un impacto en sus sectores e industrias”, detalla el comunicado.

Ensamblada por orden alfabético, la lista va desde altos ejecutivos hasta emprendedores y propietarios de pequeñas y medianas empresas (pymes).

El nuevo libro forma parte de Hispanic Star, una iniciativa enfocada en unificar a la comunidad hispana y mostrar sus contribuciones en Estados Unidos, y que en noviembre del 2020 publicó el primer tomo con otra larga lista de historias de emprendedores hispanos.

“Creemos en la familia y los amigos. En nuestra comunidad. Estamos dispuestos a trabajar duro por nuestros sueños. No nos rendimos. Y no nos damos por vencidos con los demás”, afirma en el prólogo el beisbolista puertorriqueño Iván “Pudge” Rodríguez.

“Ser latino significa ser apasionado, orgulloso y persistente. Todos somos estrellas. Y hay tantas historias”, añade quien fue campeón de la Serie Mundial de la MLB y que, como receptor, jugó con los Ranger de Texas y los Marlins de Miami, entre otros equipos.

Por su parte, María Salcedo, vicepresidenta principal de mercadeo de la cadena de tiendas de cosmética Ulta Beauty, comenta su experiencia al incorporarse al mercado laboral estadounidense:

“Yo era claramente una minoría desde el punto de vista étnico y de género; sin embargo, nunca dudé de mi capacidad para crear valor y hacerlo con el apoyo de mi comunidad en este nuevo país”, explica la colombiana.

“Esperamos que disfruten de cada historia. Aprendan de ellas. Que las compartan. Contacten a las personas que escribieron estas anécdotas”, exhortó Romo Edelman.

Jacqueline S. Ruiz, editora del nuevo volumen y directora de Fig Factor Media Publishing, una emprendedora que a la vez es autora de 24 libros, dice que se trata de historias que “son la ventana al mundo”.

“La narración es el mejor regalo que podemos dar, ya que crea un legado”, apostilló Ruiz al presentar el segundo tomo de Hispanic Stars Rising”, que lleva como subtítulo “The New Face of Power” (El nuevo rostro del poder).