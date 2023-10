El expresidente estadounidense Donald Trump se ha caído de la lista de la revista Forbes que agrupa a los 400 estadounidenses más ricos, ya que su fortuna se estima en US$ 2,600 millones , lo que le sitúa US$ 300 millones por debajo de la cifra de corte.

Lo anunció ayer la revista, que indica en un artículo que el patrimonio neto del magnate se ha reducido 600 millones de dólares respecto al año pasado, y la razón principal es la estrepitosa pérdida de valor de su red social Truth Social.

La empresa matriz de Truth Social, en la que Trump es propietario mayoritario (tiene el 90%), ha caído de un valor estimado de US$ 730 millones a menos de US$ 100 millones, reflejo de su cuota minoritaria en un mercado dominado por X (antes Twitter) y de su complicada salida a bolsa, que no prospera.

También han influido las pérdidas de valor de sus edificios de oficinas en San Francisco y en Nueva York, por las perspectivas de una menor ocupación en el futuro, que conjuntamente han restado unos US$160 millones, detalla Forbes.

La lista Forbes 400 “obsesiona” desde hace años a Trump, que “ha mentido incesantemente a los reporteros (de la revista) intentado posicionarse más alto” en el ránking, según el artículo, que indica que el activo más potente que tiene ahora es el dinero en efectivo, unos 426 millones.

El expresidente enfrenta estos días un proceso civil en Nueva York por fraude en la Organización. Trump que hace peligrar sus negocios, y precisamente en los argumentos de apertura la Fiscalía señaló que además de mentir a bancos y aseguradoras inflando sus cifras, engañaba a Forbes.

Antes de que comenzara el proceso, el empresario ya fue declarado responsable de fraude empresarial por el juez, que además canceló sus licencias de operación en el estado, y en el juicio en curso enfrenta una multa por daños de hasta 250 millones de dólares y la posibilidad de un veto a los negocios también en el estado.

No es la primera vez que Trump cae de la lista, a la que accedió en 1982, “convenciendo a un reportero de que tenía un mayor porcentaje de la fortuna de Fred (Trump, su padre)” del que tenía en realidad, y que abandonó en 1990, cuando salieron a la luz sus deudas.

Después estuvo en la lista desde 1996 hasta 2021, y se había reincorporado tras el anuncio de Truth Social, que ahora es culpable de su nueva caída.

