Donald Trump apeló su sentencia por fraude civil en Nueva York por US$ 454 millones, impugnando el fallo de un juez de que el exmandatario infló el valor de sus bienes para obtener contratos y créditos blandos, mientras construía su imperio de bienes raíces que lo llevó a la fama y eventualmente a la Casa Blanca.

Los abogados del expresidente presentaron avisos de apelación el lunes en que solicitan a la corte de apelaciones de nivel medio del estado que anule el veredicto emitido por el juez Arthur Engoron el 16 de febrero en la demanda de la secretaria estatal de Justicia, Letitia James, y revierta las fuertes multas que amenazan con acabar con las reservas de efectivo de Trump.

Los abogados de Trump escribieron en documentos judiciales que están pidiendo a la corte de apelaciones que decida si Engoron “cometió errores de derecho y/o de hecho” y si abusó de su discreción o “actuó en exceso” de su jurisdicción.

Los documentos de apelación de Trump no abordaron si Trump buscaba suspender el cobro de la sentencia mientras apela, aportando dinero, activos o una fianza de apelación que cubra el monto adeudado a fin de calificar para una suspensión automática.

Se dejaron mensajes en busca de comentarios a los abogados de Trump y a la oficina de James.

Engoron descubrió que Trump, su empresa y altos ejecutivos, entre ellos sus hijos Eric y Donald Trump Jr., conspiraron durante años para engañar a bancos y aseguradoras inflando su riqueza en estados financieros utilizados para garantizar préstamos y cerrar acuerdos. Entre otras sanciones, el juez impuso limitaciones estrictas a la capacidad de la empresa familiar, la Organización Trump, para hacer negocios.

La apelación garantiza que la lucha legal sobre las prácticas comerciales de Trump persistirá en plena temporada de primarias presidenciales y probablemente más allá, mientras él intenta asegurarse la candidatura presidencial republicana en su búsqueda por recuperar la Casa Blanca.

De mantenerse, el fallo de Engoron obligará a Trump a renunciar a una parte considerable de su fortuna. Engoron ordenó a Trump pagar US$ 355 millones en multas, pero, con los intereses, el total ha aumentado a casi US$ 454 millones. Ese total aumenta casi US$ 112,000 por día hasta que pague.

Trump testificó el año pasado que tenía alrededor de US$ 400 millones en efectivo, además de propiedades y otras inversiones. James, una demócrata, dijo a ABC News que si él no puede pagar, ella buscará apoderarse de algunos de sus activos.

Se esperaba la apelación de Trump. Sus abogados sentaron las bases durante meses objetando con frecuencia la forma en que Engoron manejó el juicio.