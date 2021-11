El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que recortaría la emisión de cupones en todos los vencimientos en el próximo trimestre, y que los mayores ajustes se producirán en las notas a siete y 20 años.

El Tesoro dijo que iba a reducir la emisión ya que los tamaños actuales de las subastas resultarían en un exceso de deuda en el plazo intermedio. El gobierno había aumentado los montos de las ventas en el 2020 para cubrir los gastos relacionados con la pandemia.

Las ventas de notas a siete y 20 años tendrán reducciones relativamente mayores, lo que, según el Tesoro, se debe al “deseo del Tesoro de equilibrar mejor la oferta y la demanda estructural en esos plazos”.

“Esos vencimientos aumentaron significativamente más que otros en respuesta al aumento de las necesidades de endeudamiento impulsadas por la pandemia de COVID-19″, afirmó la autoridad en un comunicado.

El Tesoro dijo que espera reducir el tamaño de las subastas de notas a dos, tres y cinco años en US$ 2,000 millones para cada vencimiento al mes durante el próximo trimestre, mientras que los montos que se vendan en papeles a siete años se reducirán en US$ 3,000 millones en el mismo período.

Las subastas de bonos a 10 años y bonos a 30 años nuevas y reabiertas también se reducirán en US$ 2,000 millones, mientras que las subastas de bonos a 20 años se reducirán en US$ 4,000 millones.

En total, se espera que los recortes reduzcan las emisiones en US$ 84,000 millones en el trimestre de noviembre a enero.

El Tesoro informó que venderá US$ 56,000 millones en deuda a tres años, US$ 39,000 millones en notas a diez años y US$ 25,000 millones en bonos a 30 años la próxima semana.

El Tesoro señaló el lunes que planea endeudarse en US$ 1.015 billones en el cuarto trimestre, más que la estimación de agosto de US$ 703,000 millones.