Si bien ese ya es un tema complicado desde el punto de vista analítico, se ha vuelto aún más complicado porque la Reserva Federal ahora se está quedando atrás en su lucha contra la inflación por tercera vez en solo dos años, con todo lo que eso implica para su credibilidad ya dañada.

El argumento para que la Fed vuelva a elevar las tasas en 50 puntos básicos a fines de este mes se basa en la reciente serie de cifras macroeconómicas que sugieren que la inflación se está volviendo más persistente, y no solo en el sector de servicios.

Desde la reversión observada la semana pasada en el índice subyacente de precios de gastos de consumo personal, el indicador de inflación favorito de la Fed, hasta el notable aumento del martes en el componente de “precios pagados” de la medida de la actividad fabril del Instituto de Gestión de Suministros, ahora existe un amplio reconocimiento de que la Fed fue demasiado optimista en su última reunión de política monetaria al sugerir que la desinflación se estaba convirtiendo en la narrativa económica dominante.

Al menos tres banqueros de la Fed ya han señalado públicamente su apertura a un aumento de las tasas de 50 puntos básicos después de que todos optaran por reducir el ritmo a incrementos de 25 puntos básicos el 1 de febrero. Otros aún tienen que dar su opinión y es probable que estén indecisos debido al contraargumento de que es demasiado pronto para evaluar el impacto total de lo que, después de un comienzo titubeante, fue uno de los ciclos de aumento de tasas anticipadas más intensos en décadas. Después de todo, la sabiduría convencional entre muchos sigue siendo que la política monetaria actúa con “desfases largos y variables”, una consideración que adquiere mayor importancia a la luz de los datos prospectivos que apuntan a una posible desaceleración de la economía.

Esa vacilación favorece la alternativa de un ciclo más prolongado de alzas de tasas a un ritmo constante de aumentos de 25 puntos básicos. Además de proporcionar más tiempo para que la Fed evalúe el impacto de sus acciones políticas, eso también puede reducir el riesgo de desestabilizar los mercados financieros de una manera que podría afectar negativamente a la economía. Sin embargo, presenta el riesgo de dar a la inflación aún más tiempo para incrustarse más profundamente en el sistema económico y también significa que la Fed puede tener que continuar subiendo las tasas en una economía débil y que sigue debilitándose.

Curiosamente, la tasa máxima final migra hacia arriba en ambas alternativas de política monetaria. Pero se supone que el tiempo que esta tasa máxima debe permanecer elevada es más largo para la opción del ciclo de alzas más lento.

Antes de la última reunión de política del Comité Federal de Mercado Abierto creía firmemente que la Reserva Federal no debería reducir la marcha de 50 a 25 puntos básicos. Ahora que lo ha hecho, es mucho más difícil encontrar una buena opción política para la reunión que concluye el 22 de marzo.

No se trata solo de los argumentos económicos equilibrados citados anteriormente. También se trata de la credibilidad de las políticas.

El hecho de reanudar los aumentos de 50 puntos básicos y esencialmente negar gran parte de la guía previa de política futura constituiría otro golpe significativo para la posición dañada de la Reserva Federal. Pero no responder a un conjunto de sorpresas de datos inflacionarios desfavorables también es malo para su credibilidad.

Estos múltiples dilemas ilustran un desafío político mucho más grande, prolongado y relevante, como el de operar lejos del conjunto de las mejores respuestas políticas iniciales. Es el resultado de errores cometidos al enfrentar el desafío impuesto por la política monetaria en diversas etapas: primero, la Fed consideró erróneamente y por un período prolongado que la inflación era transitoria; luego actuó con demasiada lentitud en el ajuste de la política una vez que “retiró” el concepto de transitorio de su vocabulario; y más tarde erró por tercera vez al reducir el tamaño de sus aumentos demasiado rápido de 75 a 50, y luego a 25 puntos básicos.

A menudo se dice que la primera regla para salir de un hoyo es dejar de cavar. Dado que la Reserva Federal ya ha cavado un agujero profundo, no me queda muy claro cuál debería ser ahora el paso correcto para la política monetaria. Sospecho que no soy el único.

Esta ambigüedad no es solo un problema para la política monetaria de la Fed, sino también para el bienestar de la economía nacional y global. Como siempre, son los segmentos más vulnerables los que corren el mayor riesgo.

