Las propiedades, en construcción en la isla al sur de Miami Beach y al este del centro de la ciudad, representarían dos de los condominios más caros vendidos en el área metropolitana. Un portavoz de Related declinó dar detalles sobre cuánto cuesta cada departamento o quién los compró.

El multimillonario Jorge Pérez, fundador de Related Group y quien es conocido como el “Rey del Condominio” por sus décadas de influencia en el mercado de Miami, dijo que la afluencia de nuevos residentes y empresas está trayendo “dinero serio, muy serio”. Esta provoca un aumento cada vez mayor de los precios, y exacerba la sensación de escasez de propiedades de lujo.

“Estamos viendo un gran éxodo a Miami, no solo para comprar bienes raíces, sino de empresas que buscan hacer de Miami su centro de operaciones”, dijo Pérez, de 74 años, en una entrevista en São Paulo, donde inauguraba un proyecto. “Y esto está generando empleos de muy alto nivel que permitirán costear los condominios”.

Aunque Miami ha sido durante mucho tiempo un destino para que las familias adineradas inviertan en propiedades, incluidas muchas procedentes de Latinoamérica, la nueva realidad está siendo impulsada por los estadounidenses que se trasladan allí por el clima, los bajos impuestos y el estilo de vida.

El precio de venta promedio de los cinco condominios de Fisher Island que se cerraron en el cuarto trimestre de 2023 fue de US$ 4.3 millones, según el tasador Miller Samuel Inc. y la correduría Douglas Elliman Real Estate. Un año antes, la media fue de US$ 9.8 millones para seis cierres. Hay alrededor de 800 viviendas en la isla y la venta más cara a la fecha fue un departamento de último piso por US$ 40 millones.

Estas transacciones forman parte de una categoría emergente en el mercado inmobiliario de Miami: los condominios de más de US$100 millones. El Ritz Carlton, South Beach Residences, en construcción, incluye un amplio penthouse de US$125 millones. Unas manzanas más al norte, en otro proyecto actualmente en construcción, el Shore Club Private Collection, un penthouse de 975 metros cuadrados con piscina privada en la azotea fue contratado por más de US$120 millones de dólares, según informó en marzo el Wall Street Journal.

Las tres viviendas son claramente más caras que cualquier otro condominio que se haya vendido en la zona de Miami. Ken Griffin, de Citadel, estableció un récord en 2015 cuando pagó US$ 60 millones por un par de departamentos en la Faena House de Miami Beach. Después de hacer de Miami su hogar y comprar múltiples casas en la zona, vendió las unidades. Griffin también ostenta el récord de la vivienda unifamiliar más cara jamás comprada en el condado de Miami-Dade, al pagar unos US$ 107 millones por una finca en Coconut Grove.

Pérez dijo que los residentes locales representan ahora alrededor de la mitad de los compradores. En años anteriores, la población local representaba entre el 20% y el 25%, y el resto eran extranjeros, a menudo latinoamericanos.

“Miami se ha convertido en una ciudad muy seria”, dijo Pérez. “Antes era una ciudad turística. Diversión y sol”.

Related y otros promotores están llamando a las puertas de los propietarios de antiguas torres de condominios para intentar comprarles su parte. Es una de las únicas formas de asegurarse nuevo espacio en una de las ciudades de más rápido crecimiento de Estados Unidos.

Con el océano Atlántico a un lado y los Everglades al otro, la cuestión de la escasez seguirá haciendo subir los precios, dijo Pérez. Además de Fisher Island, Related está desarrollando proyectos de lujo en Bal Harbor y Brickell.

Mientras que Estados Unidos y el sur de Florida, en particular, siguen siendo el centro de atención de la promotora, una joint venture en México lo está haciendo “muy bien”, con nuevos proyectos en Cancún y Tulum que han atraído a compradores estadounidenses, dijo Pérez.

La apuesta del grupo por una miniciudad en el interior de São Paulo llamada Parque Global está dando sus frutos después de una década. Pérez estuvo en la ciudad para entregar los primeros apartamentos de lo que serán cinco torres con servicios que incluyen pistas de bolos, un futuro hospital y un centro comercial. La inversión total será de unos 14,000 millones de reales (US$ 2,800 millones), que incluyen socios locales.

La construcción estuvo paralizada por cuatro años y los depósitos se devolvieron a los primeros compradores mientras se resolvían cuestiones medioambientales en el Tribunal Supremo. Durante ese tiempo, la moneda sufrió una fuerte caída con respecto a la inversión inicial, lo que mermó las ganancias.

A pesar de ello, Pérez dijo que está abierto a nuevas oportunidades en la megaciudad brasileña de 20 millones de habitantes, ya que los precios de las propiedades inmobiliarias de lujo estarían por debajo de sus pares mundiales.

Parte de su estancia en São Paulo consistió en presentar sus propiedades de Miami a posibles compradores brasileños, así como en comprar nuevas obras de arte.

“La reacción del mercado latinoamericano ante Miami siempre es buena”, afirmó. “Cuando hay agitación política y económica tenemos mucha gente que invierte en Miami para obtener seguridad. Y cuando las economías de estos países van muy bien, hay exceso de capital que también va a Miami”.