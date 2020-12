La vida de dos niñas, Ella Pierick y Afiya Harris, resume la creciente desigualdad en la educación de EE.UU. a medida que los padres más ricos huyen de las escuelas públicas.

Una prospera después de cambiar de la escuela pública por internet a la educación privada presencial. La otra tiene dificultades, atrapada en su aula virtual.

En Connecticut, la inscripción cayó un 3%. Colorado registró una disminución similar, con las mayores pérdidas en uno de sus condados más ricos. Las inscripciones de Chicago cayeron un 4.1%, la mayor cantidad en 20 años.

Sin embargo, los padres con medios están optando por la escuela en casa; se unen a otras familias para contratar maestros y crear burbujas pandémicas; o inscriben a sus hijos en escuelas privadas. Los niños pobres y de minorías a menudo no tienen más remedio que asistir a aulas virtuales inferiores, y otros simplemente abandonan por completo.

“La pandemia ha expuesto muchas cosas”, dijo Amanda Thompson-Rice, especialista de apoyo matemático en escuelas públicas de Charlotte-Mecklenburg. “Los padres acomodados (...) han contratado maestros o trabajadores para mantener a sus hijos al día. Les pagan entre 20 y 30 dólares por hora. Las familias negras están tratando de sobrevivir”.

Según un estudio de diciembre realizado por la consultora McKinsey & Co., los estudiantes de color en las escuelas de EE.UU. llevaban un retraso en matemáticas de entre tres y cinco meses debido a la pandemia; los estudiantes blancos llevaban un retraso de solo uno a tres meses. Una cuarta parte de los niños no tienen acceso a ningún tipo de dispositivo web o banda ancha en el hogar.

Otros grupos desfavorecidos también están sufriendo el impacto. En las escuelas públicas del condado de Fairfax, en Virginia, el número de estudiantes de escuela intermedia y secundaria que obtuvieron calificaciones bajas en al menos dos asignaturas casi se duplicó al 11% de los estudiantes, con aumentos más pronunciados entre los niños con discapacidades y aquellos para quienes el inglés no es su primer idioma.

Las escuelas públicas de EE.UU. educan a más de 50 millones de niños, por lo que incluso unas reducciones modestas de matrícula podrían sumar cientos de miles de niños. Las cifras nacionales no estarán disponibles durante unos dos años y el tamaño de las clases podría recuperarse después de la pandemia. Si un número significativo no regresa, o si hay un retraso, ello podría tener un impacto en los presupuestos escolares, que se basan en la inscripción del año anterior.

Las escuelas públicas gastaron US$739,000 millones en el año escolar 2016-2017, o US$14,000 por estudiante, 90% de los fondos eran locales y de estados y la mayor parte del resto del Gobierno federal. Las escuelas enfrentan un posible desafío: menos dinero para atender a estudiantes que necesitan más atención porque se han atrasado en las aulas virtuales.

“Es muy probable que los niños necesiten mucho enriquecimiento cuando regresen a la escuela”, dijo Kevin Welner, profesor de educación de la Universidad de Colorado en Boulder. “Ese problema educativo choca con el problema de las finanzas escolares”.

En el pueblo de Oregon, Wisconsin, cerca de la capital del estado, Jessica Pierick hizo lo que pudo para asegurarse de que su hija Ella no se atrasara en tercer grado. Ella y su esposo trabajan para una pequeña empresa de construcción, por lo que podían darse el lujo de cambiar de la escuela pública a Saint Ann School, una institución católica que cobra una matrícula de US$5,000 al año.

“Realmente me gusta porque hay muchas personas nuevas que puedo conocer”, dijo Ella.

En el distrito de Bronx en la ciudad de Nueva York, Afiya Harris, de 10 años, todavía se conecta a clases con una computadora portátil. Su padre es mecánico de ascensores. Su madre perdió recientemente su trabajo como asistente administrativa en un bufete de abogados. Afiya va a Tag Young Scholars, una escuela especializada para niños con talento en el barrio de Harlem de Manhattan.

Sus padres pasan las noches dando clases particulares a Afiya, y recientemente comenzó a reunirse semanalmente con una trabajadora social para abordar sus dificultades para concentrarse en medio de problemas informáticos.

“Me dan crisis porque no puedo creer que haya pasado tanto tiempo repasando esto con ella”, dijo su madre, Rasheedah Harris. “Me emociono porque la mayoría de los padres no pueden dedicar ese tiempo, lo sé”.

En otras partes del Bronx, algunos estudiantes apenas aparecen. Leton Hall, que enseña ciencias en la escuela secundaria predominantemente negra e hispana de Pelham Gardens, dijo que 10 de los 25 estudiantes no se conectan en un día típico. Muchos de los que se conectan tienen problemas de Wi-Fi o no encienden sus cámaras, lo que sugiere que es posible que no participen.Hall graba un vídeo de él mismo para aquellos que no pudieron conectarse en directo, pero sabe que algunos sufrirán un retraso importante. Más de las tres cuartas partes de los estudiantes de la escuela se consideran desfavorecidos económicamente y el 7% no tiene hogar.

“Siempre tenemos contacto con los estudiantes y con los padres que están ausentes, pero ahora es diferente”, dijo Hall. “Se puede llamar, pero no hay mucho que realmente se pueda hacer”.