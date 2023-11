General Motors (GM) reveló este miércoles que la huelga de seis semanas en algunos de sus centros de trabajo en Estados Unidos le costó US$ 1,100 millones, mientras que el acuerdo laboral que terminó los paros aumentará el gasto por vehículo en US$ 575.

En total, las cesiones que GM acordó con el sindicato United Auto Workers (UAW) para la firma de un nuevo convenio colectivo, desde aumentos salariales del 25% a mejoras en las condiciones de trabajadores temporales y jubilados, le costarán a la empresa unos US$ 9,300 millones.

Estas cifras fueron reveladas por GM al anunciar el restablecimiento de su previsiones de ganancias para 2023, un programa acelerado de recompra de acciones por valor de US$ 10,000 millones, así como su “intención de aumentar” un 33% los dividendos que paga a partir de enero de 2024.

Tras el anuncio, las acciones de GM abrieron en los mercados este miércoles con un aumento de casi el 10%.

GM prevé ahora que sus beneficios netos en 2023 asciendan a entre US$ 9,100 y US$ 9,700 millones, entre US$ 1,000 y US$ 300 millones menos que lo anteriormente anticipado.

Con respecto a la ganancia operativa ajustada (ebit ajustado), la compañía estima que obtendrá entre US$ 11,700 y US$ 12,700 millones. Anteriormente había anticipado entre US$12,000 y US$ 14,000 millones.

Finalmente, GM anticipa que para 2023 su gasto de capital se situará en una horquilla de entre US$ 11,000 y US$ 11,500 millones, ligeramente inferior a la previsión inicial.

La presidenta y consejera delegada de GM, Mary Barra, aseguró en un comunicado que GM producirá “beneficios muy sólidos” en 2023.

Barra también declaró que la compañía está finalizando los presupuestos para 2024, que “completamente compensarán los costes incrementales” de los acuerdos laborales alcanzados a finales de octubre.

La directiva explicó que los planes de la compañía incluyen la reducción de “la intensidad de capital” de la empresa, el desarrollo más eficiente de nuevos productos y “una mayor reducción” de los costes fijos y variables de GM.

“Con este claro camino de progreso, y nuestra sólida hoja de resultados, ofreceremos un significante rendimiento de capital a los accionistas”, terminó señalando Barra.