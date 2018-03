EE.UU. destina al menos US$ 1,200 millones para América Latina, US$ 34 millones son para Perú

El presupuesto de US$ 1.3 billones que el presidente Donald Trump autorizó el viernes incluye al menos US$ 1,200 millones para varios países de América Latina, y de ese monto, US$ 34 millones son para Perú.

Los US$ 615 millones para Honduras, El Salvador y Guatemala son parte de un plan multianual de cooperación concebido durante el gobierno de Barack Obama para fortalecer las instituciones centroamericanas ante el flujo de menores que llegaron en el 2014 a la frontera sur de Estados Unidos sin documentos ni acompañantes adultos.

El monto para los tres países del Triángulo Norte representa un recorte de 12% respecto a los US$ 697 millones desembolsados durante el ejercicio fiscal previo y un 75% estará condicionado a que los tres gobiernos cumplan metas preestablecidas.

Washington entregará 25% de esa cantidad después de que el Departamento de Estado certifique que los tres gobiernos informan a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Estados Unidos sin documentos, combaten el tráfico humano, mejoran la seguridad en sus fronteras y facilitan la repatriación de connacionales rechazados por Estados Unidos.

Otro 50% se desembolsará sólo hasta que el mismo Departamento verifique que los tres gobiernos cumplen varios parámetros, por ejemplo, combate a la corrupción, fortalecimiento de la independencia de la Fiscalía General, lucha contra el crimen organizado e investigación a funcionarios acusados de violar derechos humanos.

No se indicaron condiciones para proporcionar el 25% restante.

Entretanto, el aporte de US$ 391 millones otorgado a Colombia se mantiene respecto al presupuesto previo y está destinado a educación, desarrollo económico, capacitación militar, antiterrorismo, remoción de minas y control internacional de estupefacientes.

"Agradecemos a los legisladores por su apoyo y esperamos seguir trabajando estrechamente con el Congreso y la Administración para maximizar los beneficios de la relación entre los Estados Unidos y Colombia", dijo en un comunicado el embajador colombiano Camilo Reyes.

Su despacho indicó que Reyes tuvo más de 80 reuniones con miembros del Congreso y realizó más de 30 eventos en su residencia oficial.

La ley de presupuesto establece que US$ 82 millones sólo podrán entregarse a Colombia una vez que el Departamento de Estado certifique que la nación andina ha reducido el cultivo, producción y tráfico de drogas ilegales.

Los cultivos ilícitos alcanzaron el año pasado máximos históricos y el presidente Donald Trump ha insistido públicamente a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos a revertir esa tendencia cuanto antes.

Para México fueron adjudicados US$ 152 millones, casi en su totalidad para labores antinarcóticos y apoyo a la actividad económica.

Otros conceptos incluidos en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 incluyen US$ 34 millones para Perú, y partidas de US$ 20 millones y US$ 15 millones para promover la democracia en Cuba y Venezuela, respectivamente.

También hay US$ 6 millones para combatir el tráfico humano en México y América Central.