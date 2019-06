Dos funcionarios de la Fed activan alarma de inflación, piden por recorte de tasas en EE.UU.

Dos autoridades de la Reserva Federal hicieron sonar las alarmas sobre la lenta inflación en Estados Unidos y pidieron una inmediata respuesta, lo que representa una posición contraria frente a la escasa mayoría de funcionarios del banco central que no se inclina por respaldar una baja de tasas este año.



El presidente de la Fed de Minéapolis, Neel Kashkari, dijo en un texto que argumentó en favor de un recorte de las tasas de 50 puntos bases en la reunión de política monetaria de esta semana. Dicha agresiva medida es necesaria para volver a anclar las expectativas de inflación, que han caído por debajo del objetivo de 2% del organismo.



La Fed mantuvo su rango para el costo del crédito en entre 2.25% y 2.50% en su encuentro de dos días que concluyó el miércoles.



Kashkari también pidió que la Fed se comprometa a no subir el costo del crédito hasta que la inflación subyacente, una medición que elimina la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos, retorne al objetivo en una base sostenible.



"Creo que el comité de mercado debería tomar una acción fuerte para volver a anclar las expectativas de inflación en nuestro objetivo de 2% y apoyar un crecimiento sólido del empleo, mayor aumento de los salarios y sostenida expansión económica", dijo Kashkari, quien no tiene voto en la decisión de política monetaria este año.



En una declaración por separado divulgada más temprano, el jefe de la Fed de St. Louis, James Bullard, afirmó que no estuvo de acuerdo en mantener las tasas en la reunión de esta semana porque sentía que la débil inflación y las incertidumbres sobre el panorama para el crecimiento económico justificaban una reducción.



"La mediciones de inflación han declinado sustancialmente desde finales del año pasado y actualmente marchan unos 40 a 50 puntos básicos por debajo del objetivo de inflación del Comité Federal de Mercado Abierto", dijo Bullard.



Los inusuales fuertes comentarios de ambas autoridades de la Fed, realizados en el primer día en que pueden realizar comentarios tras una reunión de política monetaria, resaltan las profundas divisiones dentro del banco central sobre cómo abordar la desaceleración del crecimiento y de la inflación.



Las proyecciones económicas de los funcionarios del organismo divulgadas el miércoles mostraron que ocho de 19 pensaban que necesitarían recortar las tasas para finales de año y el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que más habían visto cómo se fortalecía el argumento para una expansión monetaria.



El viernes, el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, presentó el argumento para mantener las tasas de interés en su actual nivel, aunque afirmó que el banco central está preparado para reducir el costo del crédito si el comercio y otras incertidumbres ponen el riesgo el panorama.