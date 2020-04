La recesión en Estados Unidos está aquí y cuánto durará depende del curso de una pandemia que podría matar a cientos de miles de personas en el país y que tiene a la mayor parte de la población en sus casas para desacelerar la propagación del coronavirus.

Pero qué tan rápido se recuperará la economía más grande del mundo dependerá de la cantidad de ayuda que el Gobierno le brinde, y cuán eficazmente se pueda usar para detener lo que ya son millones de pérdidas de empleos, dijeron el jueves autoridades de la Reserva Federal.

"Una cosa que sabemos desde el 2008, cuando hubo millones y millones de estadounidenses que perdieron sus empleos, (es que) tomó más de una década volver a armar el mercado laboral", dijo Kashkari en una conferencia por Internet desde su casa.

"Estoy muy contento de que gran parte de la acción del gobierno federal y de los gobiernos estatales se haya centrado en tratar de mantener a los trabajadores en sus trabajos", agregó.

Kashkari se refería al nuevo programa de US$ 350,000 millones de pagos de cheques, que se lanzará el viernes para darle a las pequeñas empresas subvenciones para no despedir a sus trabajadores. El programa es una parte clave del paquete de rescate por el coronavirus que asciende a US$ 2.2 billones aprobado por el Congreso la semana pasada.

Además del estímulo fiscal, la propia Fed ha tomado rápidas medidas para contener el impacto sobre la economía, entre ellas recortes de tasas de emergencia y líneas de liquidez. Así, según datos del banco central, su balance se incrementó a un récord de US$ 5.86 billones esta semana.

En las últimas dos semanas, 10 millones de estadounidenses solicitaron un seguro de desempleo, una cifra que Kashkari denominó "impactante e inquietante". Su esposa, que trabajaba en una empresa de gestión de viajes corporativos, se encuentra entre las legiones de estadounidenses recién desempleados, dijo.

Si los empleados permanecen apegados a sus trabajos anteriores, afirmó, la recuperación puede ser más rápida porque las empresas podrán reiniciar mucho más aceleradamente.

Si las compañías no pueden reabrir y no pueden mantener a sus empleados en la nómina, "se podrían ver oleadas de miles de empresas en bancarrota (y) eso es lo que llevaría a una recuperación larga y mucho más superficial".

Hablando más temprano en CNBC, el jefe de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, concordó en que la economía ya está en una “severa contracción” y pronosticó que el desempleo podría aumentar a entre 10% y 15%.

Una tasa de desempleo del 15% significaría 24 millones de estadounidenses sin trabajo. La tasa fue de 3.5% en febrero y alcanzó un máximo de 10% durante la Gran Recesión.

"Sabemos que debido a estos cierres, el sector de servicios saldrá con más desafíos y el consumidor saldrá con más desafíos", dijo Kaplan, refiriéndose a los mandatos en la mayoría de los estados que obligan a cerrar negocios no esenciales y requerir que las personas se queden en casa.

Si bien espera que la tasa de desempleo baje a alrededor de 8% para fin de año, Kaplan dijo que “nos tomará un tiempo resolver eso”. Los esfuerzos de rescate para la economía, incluido el paquete US$ 2.2 billones, son esenciales, comentó. Pero “tendrá que haber más iniciativa fiscal”, dijo.