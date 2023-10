Los grandes bancos de Estados Unidos anunciaron este viernes un tercer trimestre de beneficios y superaron las expectativas de los analistas tanto en términos de ganancias como de ingresos, pese a los “vientos en contra” que vienen tanto de la situación económica del país como de los conflictos bélicos internacionales.

Las acciones de JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo, los tres bancos que hoy dieron el pistoletazo de salida para los resultados empresariales financieros, se revalorizaron en la bolsa de Nueva York.

Los ojos puestos en los conflictos bélicos

Para el banco más grande de Estados Unidos, JPMorgan Chase, los ingresos del tercer trimestre alcanzaron los US$ 13,150 millones, frente a los US$ 9,740 millones de hace un año.

Eso impulsó los títulos del gigante a US$ 4.33 por acción, superando los US$ 3.95 por acción que esperaban los analistas encuestados por FactSet.

Los ingresos aumentaron un 22% respecto al año anterior a US$ 39,870 millones. Eso superó ligeramente los US$ 39,630 millones que esperaban los analistas.

No obstante, Jamie Dimon, director ejecutivo de la entidad, advirtió que las guerras en Israel y Ucrania podrían tener efectos de largo alcance.

Dimon dijo que estos dos frentes “pueden tener impactos de gran alcance en el mercado de la energía y el de alimentos, el comercio global y las relaciones geopolíticas”.

“Este puede ser el momento más peligroso que el mundo haya visto en décadas”, dijo en un comunicado.

Los bancos beneficiados pese a vientos en contra

Los consumidores y las empresas han seguido endeudándose, a pesar de los altos tipos, y los préstamos totales aumentaron un 18% para JPMorgan.

Por ejemplo, el gasto en tarjetas de crédito subió un 9% y los saldos de préstamos de tarjetas aumentaron un 16%.

Dimon anotó que los hogares y las empresas estadounidenses se mantienen saludables en general. Pero advirtió sobre los déficits gubernamentales y que las tasas de interés podrían seguir aumentando.

“Me preocupa menos el efecto económico que el geopolítico”, dijo Dimon en una llamada con la prensa, luego de la publicación de los resultados.

Por su parte, el director ejecutivo de Wells Fargo, Charlie Scharf, indicó en un comunicado que el crecimiento de ingresos con respecto a hace un año del tercer trimestre incluyó “tanto mayores ingresos netos por intereses como ingresos no financieros”, ya que se “beneficiaron de tipos más altos”.

Mientras que la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, resaltó en un comunicado que “a pesar de los vientos en contra” el banco logró un crecimiento de los ingresos.

El informe de ganancias del viernes incluye el período durante el cual Fraser anunció que el banco se dividiría en cinco líneas de negocios principales, el último cambio de la ejecutiva desde que asumió el cargo en marzo de 2021.

Según la prensa especializada, la nueva estructura, anunciada el 13 de septiembre, incluirá recortes de empleos.

Nueve meses de ganancias

Si se tiene en cuenta no solo los últimos tes meses, sino también el cómputo de enero a septiembre, JPMorgan Chase obtuvo un beneficio de US$ 40,245 millones en los nueve primeros meses de 2023, un 50.9% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, tras comprar a principios de mayo a precio de saldo el First Republic Bank.

Mientras que el tercer banco más grande de Estados Unidos, Wells Fargo, obtuvo un beneficio de US$ 15,696 millones en los nueve primeros meses de 2023, un 49% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

No obstante, Citigroup tuvo un beneficio de US$ 11,067 millones en los nueve primeros meses de 2023, un 10.26 % menos que en el mismo periodo del año anterior, principalmente por el incremento de los gastos y el mayor coste de crédito, ya que los ingresos crecieron.