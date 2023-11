Los bancos estadounidenses informaron el miércoles de una ralentización de sus utilidades en el tercer trimestre del año, debido al descenso de los ingresos no financieros y al aumento de las pérdidas realizadas en inversiones bancarias.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FIDC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos informó de que las ganancias bancarias ascendieron a US$ 68,400 millones en el último trimestre, un 3.4% menos que en el trimestre anterior.

De un año a otro, las utilidades bancarias bajaron un 4.6%, debido en gran parte a que los bancos reservaron más fondos en gastos de provisiones para posibles pérdidas de préstamos, que aumentaron un 33.2% en los últimos cuatro trimestres.

Los ingresos no financieros descendieron US$ 4,100 millones, o un 5.2%, en el tercer trimestre, mientras que las pérdidas realizadas aumentaron US$ 3,000 millones, según la FDIC.

La agencia también informó que los bancos vieron aumentar sus pérdidas no realizadas en valores a US$ 683,900 millones en el tercer trimestre, un aumento del 22.5% impulsado principalmente por el alza de las tasas hipotecarias que han reducido el precio de los valores respaldados por hipotecas en poder de los bancos.

Sin embargo, la agencia señaló que, a pesar de estos retos, los bancos siguen estando bien capitalizados, la tasa de fuga de depósitos se ha estabilizado y el nivel de préstamos no corrientes en manos de los bancos se mantuvo por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.

“El sector bancario siguió mostrando resistencia en el tercer trimestre”, afirmó Martin Gruenberg, presidente de la FDIC, en un comunicado.