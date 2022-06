Estados Unidos está brindando apoyo que China y Rusia no ofrecen, que incluye proteger a los países en torno a desafíos como el cambio climático y la pandemia mundial, dijo Juan González, asesor de Biden y director sénior para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional.

La agenda de la Administración también incluye cambiar los bancos multilaterales de desarrollo para responder a las necesidades de los países de medianos y altos ingresos, dijo González, haciendo una distinción entre eso y el enfoque de China en la compra de productos básicos de la región. Estados Unidos es el mayor accionista del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.

”La diplomacia estadounidense tiene que ser competitiva”, dijo González en un evento virtual organizado por el Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown este martes. “No podemos decir ‘Bueno, no puede ir con Huawei cuando no haya otros competidores que se ofrezcan a construir su infraestructura 5G”. Tenemos que plantear una agenda afirmativa para responder a las necesidades de la región”.

Las Administraciones de Trump y Biden han utilizado los controles de exportación para tratar de evitar que la china Huawei Technologies Co. acceda a semiconductores de última generación, considerando a la empresa como una amenaza en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos Incluso la Administración Trump, presionó a otros países para que dejaran de utilizar los equipos de la empresa.

González comparó el apoyo estadounidense y la priorización de la democracia en la región con la falta de transparencia en las inversiones chinas, así como las vacunas que China vendió en lugar de donarlas. Destacó la ventaja comparativa de Estados Unidos al proporcionar a la región infraestructura de próxima generación y construir conectividad digital.