Los bonos soberanos de Argentina recuperaban la repesca de inversiones el martes frente a precios atractivos tras una fuerte retracción la semana pasada con el triunfo del ultraliberal Javier Milei en las elecciones primarias (PASO) para determinar candidatos a presidente.

El Gobierno viene de devaluar un 17.9% el peso mayorista y de fijar un tipo de cambio en 350 unidades por dólar hasta finales de octubre, e incrementó en 21 puntos básicos su tasa de referencia al 118% anual en medio de una escalada inflacionaria de tres dígitos anualizada.

“Hoy es prácticamente imposible sacar conclusiones sobre qué puede pasar hacia adelante; la única certeza es que la Argentina se encamina a transitar unos meses complicados en los que reinará la incertidumbre, con una macro frágil y un contexto social delicado”, dijo Invecq Economía.

Milei provocó un cimbronazo económico y político que golpeó con fuerzas al mercado financiero, lo que incomodó al ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa, quien por estos días está en Estados Unidos para mantener diferentes reuniones de trabajo.

El miércoles tiene en agenda un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con la idea de obtener un desembolso de dinero fresco para dar algo de tranquilidad a los mercados luego de alcanzar en julio un acuerdo sujeto a la aprobación del organismo.

Los negocios financieros argentinos se retomaban luego de un feriado nacional el lunes.

En el segmento extrabursátil, la deuda pública mejoraba un 1.1% promedio, tras ganar un 0.4% el viernes y luego de presentar un quebranto superior al 10% en sesiones previas ante las dudas sobre el futuro de la tercera economía de América Latina.

Por su parte, el riesgo país argentino medido por el banco JPMorgan cedía ocho puntos básicos, a 2,103 unidades hacia las 1515 GMT.

El vapuleado peso en la plaza marginal de cambios (“blue”) se mantenía equilibrado a 720 por cada dólar, contra un derrumbe del 15.97% la semana previa con operaciones especulativas luego de que su cotización alcanzara el miércoles un valor mínimo histórico de 795 unidades.

Esta reciente escalada del dólar informal, el cual es tomado como referencia para ajustar precios, induciría a una inflación mensual superior al 10% para agosto, según analistas privados.

De la mano de la última fuerte devaluación, pese al compromiso del Gobierno de no alterar bruscamente la paridad oficial, el banco central (BCRA) logró recuperar la semana pasada unos US$ 657 millones, para unas reservas netas que rondan los US$ 10,000 millones en rojo.

En las rondas alternativas electrónicas de cambio, donde se negocian bonos para dolarizar carteras, el peso oscilaba con bajas a 715.7 unidades en el bursátil “CCL” y a 667.6 unidades en el llamado “dólar MEP” , con intervención de entes oficiales para frenar la debacle cambiaria.

A modo de una esperada oxigenación del mercado, el índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires perdía un 0.16%, a 583,357.01 unidades, luego de marcar un nivel récord intradiario en los 586,732.30 puntos y de acumular una ganancia en torno al 27% en las últimas sesiones.

Fuente: Reuters

