Las empresas europeas se apresuran en instalar paneles solares en los techos y espacios abiertos alrededor de sus negocios para compensar su exposición al último aumento en los precios del gas natural y la energía desde que Rusia invadió Ucrania.

Construir algo de capacidad de generación de energía solar es una solución relativamente rápida para las facturas de energía altísimas y con instalaciones que demoran menos de un año.

Eso significa que los nuevos paneles podrían ayudar a los negocios de uso intensivo de energía de Europa a reducir los costos luego que los precios del gas natural se han prácticamente triplicado en las últimas tres semanas.

Ese aumento ha hecho que los clientes acudan en masa a Harald Overholm, director ejecutivo de Alight AB, empresa con sede en Estocolmo que construye y opera parques solares in situ para empresas y luego les vende la energía a precios fijos en contratos de 10 a 20 años. El canal de ventas de Alight se ha disparado a casi 500 megavatios, frente a los 170 megavatios de hace apenas unas semanas.

“Es una locura lo que está pasando ahora”, dijo Overholm en una entrevista. “Están entrando en pánico por los precios de la energía”. Los paneles solares en las empresas europeas aumentarán aproximadamente un 15% este año en comparación con el 2021, según datos de BloombergNEF.

Es probable que los paneles solares in situ no cubran toda la demanda de energía de una empresa, pero permiten terminar la fase de planificación y construcción en tan solo nueve meses, según Overholm. Y la velocidad es de suma importancia para los clientes que no pueden obtener alivio del aumento de precios lo suficientemente rápido.

“La gente lo quiere mañana”, dijo.

Si bien la demanda de acuerdos corporativos de compra de energía proviene principalmente de empresas tecnológicas como Amazon.com Inc. y Alphabet Inc., esos acuerdos suelen ser para comprar energía de conjuntos masivos de paneles solares y turbinas eólicas lejos del sitio de consumo que a menudo requerirían años de trabajo para obtener las aprobaciones de las autoridades locales y el permiso para conectarse a la red eléctrica.

Overholm dice que la demanda de los planes solares in situ más pequeños que ofrece proviene de clientes industriales como productores de cemento y papel. Clientes con muchas plantas para que, incluso si el tamaño de cada panel solar es limitado, pueden sumarse para reducir una cantidad significativa de la demanda.