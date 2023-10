Los principales bancos del país debían recibir los dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos después de importarlos a través de Bank of America, según fuentes con conocimiento directo, que pidieron no ser identificadas por tratarse de asuntos delicados. Los billetes se enviaron en aviones de carga en fajos de US$ 1.6 millones, dijo una de las fuentes.

Los bancos argentinos han experimentado un fuerte aumento de los retiros de dólares en sus sucursales de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Se han visto obligados a importar efectivo para hacer frente al incremento de la demanda y una medida del Gobierno destinada a frenar las “irregularidades” en el comercio exterior agravó su preocupación.

El 10 de octubre, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decretó el cierre por 72 horas de la terminal de carga del principal aeropuerto internacional, en medio de una fuerte depreciación del peso que llevó al tipo de cambio en el mercado negro argentino a superar los 1,000 pesos por dólar. La nación sudamericana permite a los ahorristas mantener cuentas en dólares.

Las reservas del banco central de Argentina han caído drásticamente en las últimas semanas, alimentando la preocupación de los inversores por una posible corrida en el sistema financiero en medio del ciclo electoral. Las reservas netas, la diferencia entre los activos en dólares del banco central y los pasivos a corto plazo, se acercan a un récord negativo de US$ 10,000 millones, según consultoras privadas.

El cierre de la terminal de carga del aeropuerto de Buenos Aires no interrumpió las operaciones de liquidez porque la orden se levantó antes de que transcurriera el plazo y porque los bancos normalmente importan más de lo necesario para satisfacer la demanda de los clientes, dijeron las fuentes.

Los bancos han ingresado cerca de US$ 2,000 millones en billetes estadounidenses desde que el candidato outsider Javier Milei —un economista libertario que quiere dolarizar la economía— sorprendió al ganar las elecciones primarias de agosto, señalaron las personas.

Entidades locales, como Banco Macro SA, Banco de Galicia y Banco Santander Río, trabajaron con Bank of America para enviar los billetes a Argentina. El gigante estadounidense tiene un servicio de billetes para empresas y clientes extranjeros, y el envío a Argentina fue una transacción de rutina.

El avión que transportaba el dinero también quedó varado durante un día en Miami debido a problemas con la terminal de carga en Argentina, dijo una de las fuentes.

La oficina de prensa de la AFIP dijo que la restricción fue levantada después de 24 horas, pero no dio más detalles sobre la situación. Bank of America declinó hacer comentarios.

Funcionarios de bancos argentinos locales alertaron informalmente al banco central sobre el problema, para que transmitiera sus preocupaciones a las autoridades gubernamentales, dijeron las personas. Los bancos incluso consideraron enviar una carta formal sobre el asunto, agregaron las personas.

Los ahorristas argentinos ya han retirado casi US$ 2,000 millones —el 10% de las tenencias totales de dólares del sector privado— desde el máximo de depósitos alcanzado en febrero. La importación de billetes desde Estados Unidos está agravando la caída de las reservas del banco central.

