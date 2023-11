Apple registró un descenso en el número de teléfonos inteligentes vendidos durante el reciente festival de compras del Día de los Solteros en China, según datos de Counterpoint Research, por detrás de sus rivales locales Huawei y Xiaomi, que registraron fuertes aumentos.

El número de teléfonos inteligentes de Apple vendidos disminuyó un 4% interanual durante las dos semanas de ventas, del 30 de octubre al 12 de noviembre, dijo el jueves la consultora de investigación. En comparación, el número de unidades vendidas por Huawei y Xiaomi creció un 66% y un 28% interanual, respectivamente, durante el mismo periodo.

El alza de las ventas de Huawei y Xiaomi ayudó a impulsar un aumento interanual del 5% en el número total de teléfonos inteligentes chinos vendidos durante el período de promoción, dijo.

El precio del último modelo de iPhone 15 de Apple comienza en 5,999 yuanes (US$ 832), mientras que los teléfonos inteligentes Mate 60 de Huawei parten de 5,499 yuanes (US$ 763). El último Mi 14 de Xiaomi cuesta 3,999 yuanes ( US$ 555).

Huawei y Apple no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Las plataformas chinas de comercio electrónico como Alibaba y JD.com no publicaron cifras de ventas para el festival del Día de los Solteros, tras haber abandonado esta práctica el año pasado, aunque JD.com dijo que el valor del volumen de transacciones de productos de Apple superó los 10,000 millones de yuanes ( US$1,390 millones) en su plataforma durante el periodo.

Un portavoz de Xiaomi dijo que la compañía alcanzó un valor bruto acumulado de mercancías de más de 22,400 millones de yuanes durante el período de ofertas.

Los analistas han afirmado que el mercado chino de teléfonos inteligentes está a punto de repuntar, y la firma de investigación IDC ha dicho que espera que las ventas crezcan interanualmente en el cuarto trimestre tras diez trimestres consecutivos de caída de los envíos.

La competencia entre modelos de teléfonos inteligentes se intensificó antes del evento anual y las principales plataformas chinas de comercio electrónico ofrecieron importantes descuentos en los iPhones de Apple durante el periodo de rebajas.

Apple lanzó su serie iPhone 15 a finales de septiembre, aproximadamente un mes después de que Huawei lanzó la línea de teléfonos inteligentes Mate 60 impulsada por un chip avanzado desarrollado independientemente por Huawei.

La serie Mate 60 ha recibido un importante apoyo patriótico en China, con seguidores que afirman que muestra cómo Huawei ha logrado superar años de controles a la exportación por parte de Estados Unidos, que inicialmente paralizaron su negocio de teléfonos inteligentes.

Xiaomi lanzó la serie de teléfonos inteligentes Mi 14 a finales de octubre, y su presidente ejecutivo, Lei Jun, reveló que las ventas de la nueva línea habían superado el millón de unidades tras su lanzamiento.

Además de enfrentarse a la competencia de rivales nacionales, los analistas de Counterpoint atribuyeron los flojos resultados de Apple a problemas en la cadena de suministro que han limitado la disponibilidad de sus nuevos modelos iPhone 15.

“Apple está mejorando en comparación con el mes pasado, pero todavía parece haber contratiempos en términos de suministro”, dijo Ivan Lam, analista senior de fabricación de Counterpoint, añadiendo que espera que la situación se normalice pronto.