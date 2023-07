Se alentará a las instituciones financieras a negociar con las empresas inmobiliarias la prórroga de los préstamos pendientes para garantizar la entrega de las viviendas en construcción, según una declaración conjunta del Banco Popular de China y la Administración Nacional de Regulación Financiera.

Algunos préstamos pendientes, incluidos los créditos fiduciarios que vencen antes de 2024, recibirán una prórroga de un año para su reembolso, se señala en el documento.

Los dos años de crisis inmobiliaria en China están ahogando la recuperación de la segunda mayor economía del mundo, lo que ha alimentado las expectativas de que el Gobierno tome más medidas para reactivar la demanda. Las ventas de viviendas volvieron a caer en junio tras un breve repunte a principios de año, lo que aumentó la presión sobre los promotores endeudados.

Además del mercado inmobiliario, otras áreas de la economía también muestran debilidad. El gasto de los consumidores es lento, las exportaciones flaquean y la deuda de los gobiernos locales se dispara. Los datos publicados hoy muestran que la inflación al consumidor del país se mantuvo estable en junio, mientras que los precios de fábrica siguieron cayendo, lo que intensifica la preocupación por la deflación y aumenta la evidencia de que la recuperación se está debilitando.

En la declaración, el Banco Popular de China y la Administración Nacional de Regulación Financiera dijeron que los préstamos especiales basados en proyectos otorgados por bancos comerciales a los promotores antes de fines de 2024 no se clasificarían como de mayor riesgo. También instaron a las instituciones financieras a aumentar el apoyo para garantizar la entrega de proyectos de construcción.

“Las últimas políticas de apoyo de China al sector inmobiliario han sido un poco sorprendentes, dadas las escasas expectativas sobre el mercado inmobiliario”, señaló Zhou Hao, economista jefe de Guotai Junan International Holdings Ltd. “Las políticas tienen como objetivo protegerse de las presiones inflacionarias”. “Las políticas están destinadas a proteger contra los fuertes vientos en contra del mercado”.

La tensión en el sector inmobiliario se disparó esta semana después de que un promotor respaldado por el Estado, Sino-Ocean Group Holding Ltd., viera caer sus bonos ante la preocupación por su carga de deuda, mientras que otro, el moroso Shimao Group Holdings Ltd., no encontró comprador para un proyecto de US$ 1,800 millones en una subasta forzosa.

China Vanke Co., el mayor constructor de China, dijo que el mercado de la vivienda del país está “peor de lo esperado”, mientras que Goldman Sachs Group Inc. proyecta ahora una mayor tasa de impago para los bonos rendimiento inmobiliarios chinos de alto rendimiento inmobiliarios en dólares.

“Mientras la propiedad física haya perdido su atractivo de inversión como clase de activo, será difícil que la confianza de los compradores de vivienda se revierta y las ventas se recuperen”, escribieron en una nota del 5 de julio los analistas de crédito de Bloomberg Intelligence Andrew Chan y Daniel Fan . “Algunos promotores chinos sobrevivientes pueden optar por el imago o la reestructuración en lugar de intentar resolver sus problemas de deuda”.

Una pantalla pública muestra cifras bursátiles en el Distrito Financiero Lujiazui de Pudong en Shanghái, China, el miércoles 21 de junio de 2023. El yuan chino se debilitó más allá del nivel observado de cerca de 7.2 por dólar, en tanto el sentimiento de los inversores se agrió por la falta de un estímulo agresivo y Beijing señaló un nivel de comodidad acerca de los descensos. Fotógrafo: Raúl Ariano/Bloomberg

Saliendo del “pánico” del yuan

China dispone de diversas herramientas para estabilizar el mercado de divisas, incluso si el yuan entra en una caída provocada por el “pánico”, según un comentario publicado la semana pasada en el Financial News, un periódico respaldado por el banco central chino.

El comentario, publicado a última hora del miércoles, pone de manifiesto la continua campaña del Banco Popular de China (PBOC, por su siglas en inglés) para tranquilizar a los inversionistas en medio de la caída del yuan, que recientemente tocó su nivel más débil de los últimos 15 años frente al dólar.

Entre las herramientas con que cuenta China se encuentran el coeficiente de reservas de riesgo cambiario, el coeficiente de reservas de depósitos de divisas de los bancos, el factor anticíclico utilizado para determinar el tipo de referencia diario del PBOC para el yuan y el ajuste de los factores macroprudenciales para el financiamiento transfronterizo, según el comentario.

La depreciación que ha sufrido el yuan desde mediados de mayo se debe a factores a corto plazo relacionados con el hecho de que la recuperación económica no ha cumplido con las expectativas del mercado, según el comentario.

El yuan ha retrocedido más del 5% frente al dólar en los últimos tres meses, ya que el PBOC ha recortado las tasas de interés, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos las ha aumentado y ha dicho que habrá más movimientos en el futuro.

Billetes chinos de cien yuanes colocados en Hong Kong, China, el martes 18 de octubre de 2022. El banco central de China detuvo su retiro de efectivo a través de préstamos a mediano plazo por primera vez en tres meses en un intento por impulsar la economía como el Partido Comunista Comienza el congreso de liderazgo del partido que se celebra dos veces por década.

Aun así, el periódico respaldado por el PBOC dijo que existen bases para la estabilización, e incluso la apreciación del yuan, como una sólida tendencia general para la recuperación económica, junto con el apoyo de las políticas.

Las expectativas en el mercado de divisas chino permanecen estables, mientras que los flujos transfronterizos se mantienen básicamente equilibrados, según el comentario. También calificó de resistente el mercado chino del yuan.

El periódico publicó el comentario luego de que el yuan offshore perdiera el terreno ganado durante la mañana y cayera por primera jornada en cuatro, después de que un indicador del sector privado de las actividades de servicios de China revelara una desaceleración en junio.