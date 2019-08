El primer ministro británico, Boris Johnson, escribió hoy a los empleados gubernamentales para decirles que prepararse para un Brexit sin acuerdo es su máxima prioridad, de acuerdo a una copia del correo electrónico a la que tuvo acceso Reuters.

Johnson ha prometido a los votantes que Reino Unido abandonará la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo, exigiendo a Bruselas que desestime partes de su actual pacto relacionadas con la frontera irlandesa y negocie un nuevo tratado.

No obstante, la UE insiste en que los términos legales del texto no pueden ser reescritos, elevando las expectativas entre políticos y mercados financieros de que Londres se dirija a un adiós no pactado en menos de tres meses.

“Preferiría mucho más irme con un acuerdo, uno que abole la antidemocrática salvaguarda irlandesa, que tiene consecuencias inaceptables para nuestro país”, dijo Johnson en el correo electrónico.

"Pero reconozco que esto podría no ocurrir. Por eso mi máxima prioridad será prepararnos de forma urgente y rápida ante la posibilidad de una salida sin acuerdo y será la máxima prioridad del Servicio Civil también", agregó.

Con anterioridad, los activistas pro Brexit criticaron a los trabajadores del Servicio Civil, que adopta un postura política neutral mientras trabaja para implementar las políticas gubernamentales, culpándoles de estar sesgados hacia la permanencia en la UE y de obstruir el proceso de salida.

“Sé que muchos de ustedes ya han hecho mucho trabajo duro en la movilización para prepararnos para un escenario Sin Acuerdo y que podamos irnos el 31 de octubre pase lo que pase”, escribió Johnson en el correo electrónico.

“Entre ahora y entonces debemos comprometernos y comunicarnos de forma clara con el pueblo británico sobre lo que significan nuestros planes de recuperar el control, lo que deben hacer la gente y las empresas, y el apoyo que prestaremos”, añadió.