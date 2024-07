El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició una conferencia de prensa en la que destacó los logros alcanzados por la OTAN durante su cumbre de esta semana, en un momento en el que el líder se enfrenta a cada vez más solicitudes para retirar su postulación presidencial.

Hasta la tarde del jueves, alrededor de doce representantes demócratas le habían solicitado que se retirara de la contienda. Sin embargo, Biden brindó conferencia de prensa, en un esfuerzo por demostrar que es capaz de continuar en el cargo durante otros cuatro años.

Los ciudadanos están atentos y los funcionarios consideran la posibilidad de ejercer presión para crear una alternativa.

Lejos de anunciar su dimisión a la candidatura, Biden, aseguró este jueves que los líderes de la OTAN no le han pedido que ponga fin a su candidatura para las elecciones de noviembre, sino que gane a su posible rival, el exmandatario republicano Donald Trump . “No he tenido ningún aliado europeo que se me acerque y me diga, Joe, no te postules. Lo que les escucho decir es, tienes que ganar”.

En cuanto, su rival, Donald Trump, enfatizó que, “es la persona más cualificada para ser candidato a la presidencia”. “Le gané una vez y le volveré a ganar”, enfatizó. Y espera que en este nuevo periodo pueda “completar el trabajo” que empezó.

Sin embargo, en la cumbre de la OTAN, el foco estaba puesto en presidente estadounidense. Algunos diplomáticos expresaron preocupación tanto por la posibilidad de inestabilidad en el socio más poderoso y rico de la alianza, además de la imprevisibilidad que podría suponer una vuelta a la Casa Blanca de Trump.

Finalmente, en la conferencia de prensa afirmó que está listo para seguir siendo el presidente de Estados Unidos, lo que le confiere gran poder en política exterior. Además, aseguró que se encuentra dispuesto para lidiar con el presidente chino, Xi Jinping. “Estoy preparado para tratar con ellos ahora y dentro de tres años (...) no hay ningún líder mundial con el que no esté preparado para tratar”.

Biden es el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos, con 81 años. Al finalizar sus próximos cuatro años en la Casa Blanca, alcanzaría la edad de 86 años.

