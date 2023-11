En una nueva señal de problemas para el sector fiduciario de US$ 3 billones del país, Zhongzhi Enterprise Group Co. comunicó a los inversionistas el miércoles que tiene deudas de alrededor de 420,000 millones de yuanes a 460,000 millones de yuanes (US$ 58,700 millones y US$ 64,300 millones), mientras que sus activos ascienden a 200,000 millones de yuanes. La liquidez se ha agotado y se espera que el monto recuperable de la enajenación de activos sea bajo, dijo la compañía.

“La diligencia debida preliminar muestra que el grupo ha soportado un riesgo significativo de funcionamiento sostenible del negocio y la compañía no tiene activos suficientes para cubrir la deuda en el corto plazo”, dijo la firma en la carta enviada a los inversionistas. Los esfuerzos anteriores de “autorrescate” no estuvieron a la altura de las expectativas, según la carta.

Zhongzhi, uno de los mayores gestores de patrimonio privado del país, es el último gigante financiero que ha tenido problemas en medio de la crisis inmobiliaria y el lento crecimiento que afectan a la segunda economía del mundo.

El gestor, con más de 1 billón de yuanes en activos, se vio salpicado en agosto después de que una de sus filiales fiduciarias incumpliera pagos a clientes de productos de inversión de alto rendimiento. La compañía no respondió a una solicitud de comentarios.

El grupo contrató a KPMG LLP para que realice una auditoría de su balance para una posible reestructuración de su deuda, informó Bloomberg anteriormente. Mientras tanto, su unidad fiduciaria obtuvo ayuda de dos de las mayores empresas financieras del país para mantener las operaciones y la gestión del negocio.

Los bancos en la sombra como Zhongzhi son empresas poco reguladas que reúnen los ahorros de los hogares para ofrecer préstamos e invertir en bienes raíces, acciones, bonos y materias primas.

En los últimos años, incluso cuando fondos rivales reducían el riesgo, Zhongzhi y sus filiales, especialmente Zhongrong International Trust Co., ampliaron la financiación a promotores en problemas y adquirieron activos de empresas como China Evergrande Group.

China está implementando una serie de medidas para estabilizar al sector inmobiliario. Los reguladores están elaborando una lista de 50 desarrolladores que pueden optar a una serie de financiamientos, informó Bloomberg esta semana.

Las políticas anteriores incluían la flexibilización de las hipotecas para compradores de vivienda, reducciones del pago inicial, rebajas del impuesto sobre la renta y viviendas más asequibles. Hasta ahora, las medidas no han logrado revertir la tendencia.