El ensayo clínico del fármaco experimental Lecanemab ha brindado resultados “esperanzadores” en los casos de diagnósticos tempranos de Alzheimer.

En declaraciones realizadas a EFE, Vanesa Pytel, neuróloga y directora de la Unidad de Diagnóstico de Ace Alzheimer Center Barcelona, ha valorado así los resultados del estudio de fase tres de este fármaco, publicado por The New England Journal of Medicine.

El ensayo fue llevado a cabo en diversos centros médicos del mundo durante 18 meses, con un total de 1,795 pacientes de entre 50 y 90 años.

Ace Alzheimer, centro de referencia de esta enfermedad con sede en Barcelona, aportó para este ensayo inicialmente 28 pacientes, que en la última fase de extensión fueron finalmente 18, con una respuesta “positiva” en general, ha explicado Pytel, sin poder entrar en más detalles por una cuestión de confidencialidad.

En todo caso, ha indicado que los pacientes monitorizados por Ace están dentro de los baremos de los resultados del estudio general, que arroja una reducción del 27% en el empeoramiento de los síntomas entre el grupo al que se administró el fármaco experimental comparado con el que recibió el placebo.

“Son resultados muy gratificantes y esperanzadores para la comunidad científica, pacientes y familiares, entendiendo que es un ensayo clínico; ahora a ver qué pasa con las agencias de medicamentos para poder llevarlo al mundo real”, ha destacado la neuróloga.

El fármaco, desarrollado por la farmacéutica nipona Eisai y por la estadounidense Biogen, es un anticuerpo monoclonal que reduce los marcadores de amiloides -proteínas claves en el alzhéimer-, una acción que tendría un efecto positivo en la reducción de deterioro cognitivo.

Pytel ha resaltado que el medicamento experimental se aplicó en pacientes “con un diagnostico muy temprano, con deterioro cognitivo o demencia leve, lo que resalta la idea de la importancia de que el diagnostico temprano abre la puerta a este y otros ensayos”.

En este sentido, ha insistido en la importancia de un diagnostico “temprano, preciso, de alta sensibilidad y especificidad”, para lo que ha recordado que se han identificado en los últimos años biomarcadores que guían en el diagnóstico.

En cuanto a los efectos secundarios y mortalidad, entre los pacientes del grupo al que se administró lecanemab se registraron un 0.7% de fallecimientos y en el grupo de placebo, un 0.8%.

El estudio, que asegura que ninguna muerte estuvo relacionada con lecanemab, precisa que se produjeron efectos adversos graves en el 14% de los participantes del grupo del fármaco y en el 11.3% de los del grupo de placebo.

Pytel ha destacado que los efectos adversos están todos reportados en el estudio y que consisten en algunos casos en edemas o microsangrados, pero en todo caso ha indicado que en los pacientes de ACE no se han observado efectos secundarios graves.

