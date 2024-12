La fiesta de fin de año en la oficina es ese momento esperado para relajarnos, reírnos y disfrutar con los compañeros de trabajo sin tanto estrés. Pero, ojo, aunque el ambiente sea más relajado, no deja de ser un evento laboral, y hay ciertos temas de conversación que es mejor dejar fuera. En ese sentido, Brandon Smith, un coach profesional y terapeuta ocupacional, ha revelado cuán es ese tema que deberías evitar a toda costa para que la fiesta sea todo risas... y cero dramas.

Según ha revelado Smith a CNBC Make It, el tema que no deberías tratar en la fiesta de fin de año de la oficina es hablar de trabajo.

“No quieres ser ese colega que analiza la última reunión del equipo mientras otros intentan relajarse y disfrutar”, indicó. “Yo evitaría hablar de trabajo en la fiesta de fin de año. No es el momento”, añadió.

Aprovecha este momento para conversar sobre temas

Las fiestas de la oficina casi siempre se hacen, a propósito, fuera del entorno laboral. Es la excusa perfecta para conocer mejor a tus compañeros sin hablar solo de trabajo.

“Utilice esta oportunidad para socializar sobre temas que no sean de negocios”, dice Smith. “Hable sobre la familia, sobre el lugar de origen de la persona o sobre otros intereses. Cualquier cosa que no sea específica de los proyectos laborales”, agrega.

Esto te ayudará a crear lazos más sólidos con tus compañeros, lo cual, está demostrado, mejora la satisfacción en el trabajo.

De lo que se trata es de celebrar las fiestas y centrarse menos en el trabajo. (Foto: Pexels)

Piensa con quién te gustaría compartir ese momento

Aunque es una ocasión para relajarse un poco, no es buena idea hacer algo de lo que puedas arrepentirte después. Por eso, Smith recomienda que todos lleguen a la fiesta de fin de año con un plan.

“El plan puede ser: ‘Me voy a divertir, pero me voy a tomar exactamente dos tragos’”, señala. “Decide cuándo te vas a ir. En particular, cuando ocupas un puesto directivo, no quieres ser el último en llegar”, agrega.

También considera con quién te gustaría encontrarte cara a cara. Si hay colegas de otro equipo o un gerente ocupado con quien quisieras charlar más, esta es tu oportunidad ideal.

Sea cual sea el plan que te traces, asegúrate de que sea realista y cúmplelo, porque, como advierte Smith, “un error en sociedad puede ser difícil de superar”.

Aprovecha la ocasión para conocer a tus compañeros de trabajo fuera de la oficina. (Foto: Pexels)