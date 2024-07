En el camino hacia el éxito, hay ciertos patrones de pensamiento y comunicación que pueden marcar una gran diferencia. Las personas altamente exitosas suelen compartir un rasgo en común, según los psicólogos: sus diálogos internos son positivos y optimistas. Este componente es crucial para alcanzar metas y logros, ya que resulta complicado lograr un objetivo si uno constantemente se dice a sí mismo que no puede hacerlo. La autoconversación negativa puede tener un impacto duradero a lo largo del tiempo, conduciendo a la ansiedad, depresión y una disminución de la confianza en uno mismo.

A continuación, te presento 3 frases tóxicas que las personas exitosas nunca dicen, de acuerdo con psicólogos y expertos en oratoria.

1. “No soy digno de mi éxito”

Más del 80% de las personas experimentan sentimientos de síndrome del impostor en algún momento de sus vidas, según investigaciones. Este fenómeno puede llevar a utilizar frases como “No soy digno de mi éxito” o “No merezco esto”, según explica Christina Helena, experta en oratoria y ponente de TEDx.

“Pregúntate: ‘¿Por qué creo que no merezco esto?’ Si la respuesta es porque tus metas no se alinean con la visión de éxito de otra persona, reconoce ese sentimiento y luego déjalo ir”, escribió Helena para CNBC Make It el año pasado.

“Una vez que identifiques de dónde proviene esa actitud, tendrá menos poder sobre ti”, añadió. “El éxito se ve diferente para cada persona. En última instancia, tú decides si mereces lo bueno en tu vida y aquello por lo que has trabajado tan arduamente.”

2. “No soy tan bueno como ellos”

En un mundo donde las personas constantemente muestran los aspectos más destacados de sus vidas en las redes sociales sin revelar sus dificultades y contratiempos, es fácil empezar a creer que los demás son mejores que uno mismo. Tal vez sientas que nunca estarás a la altura de las personas que más respetas y admiras. Puedes decirte a ti mismo, “No soy tan bueno como ellos” o “Nunca tendré la vida que ellos tienen.”

“En lugar de enfocarte en el hecho de que no eres tan hermoso, divertido o innovador como alguien más, céntrate en las cualidades que sí aportas”, escribió la conferencista de la Universidad de Yale, Emma Seppälä, para CNBC Make It. “Tal vez tus chistes a veces no sean graciosos, pero eres cálido y las personas se sienten cómodas a tu alrededor. Puede que no hables cinco idiomas, pero tus habilidades con las hojas de cálculo de Excel son inigualables.”

Si necesitas ayuda para encontrar cosas que admirar de ti mismo, pide a las personas a tu alrededor que compartan lo que más aprecian de ti, aconsejó Seppälä. Esto “aumentará tu resiliencia y puede ayudarte a abrir los ojos a cuánto contribuyes a quienes te rodean y cuánto aprecian ellos tus fortalezas”, escribió.

3. “No voy a cambiar, así soy yo”

Si constantemente te dices a ti mismo, “No voy a cambiar” o “Así soy yo”, te estás limitando de aprender, según la psicóloga y autora Cortney Warren.

“Las personas con baja inteligencia emocional a menudo son más rígidas y se oponen a los esfuerzos por cambiar o evolucionar”, escribió Warren para CNBC Make It. “Las convicciones fuertes son importantes, pero también lo es estar abierto a nuevas posibilidades.”

La próxima vez que recibas alguna retroalimentación de tu jefe, intenta usar esta frase en su lugar, sugirió Warren: “Necesito pensar más sobre lo que estás diciendo. Quiero estar abierto a recibir retroalimentación sobre mí mismo, incluso cuando es difícil de escuchar.”