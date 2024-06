En el competitivo mundo laboral actual, destacar en una entrevista de trabajo puede marcar la diferencia entre obtener el empleo de tus sueños o quedarte en la lista de candidatos descartados. Más allá de un currículum bien estructurado y experiencia relevante, la manera en que te presentas y comunicas tus habilidades puede ser determinante.

Erin McGoff, experta en carreras profesionales radicada en Nueva York, ha descubierto que hay una frase en particular que puede hacer que tu entrevista de trabajo resalte por encima de las demás: “Una cosa que me entusiasma de este puesto es...”. Esta simple declaración no solo demuestra tu interés genuino en el rol, sino que también proyecta confianza y preparación.

Por qué esta frase es tan poderosa

Transmite confianza : Las entrevistas de trabajo suelen generar una dinámica de poder donde el entrevistador tiene la ventaja. Al utilizar esta frase, muestras no solo interés por el trabajo, sino también confianza en tus habilidades . No estás solo buscando un empleo desesperadamente; estás comunicando qué aspectos del rol te resultan más atractivos y relevantes para tu desarrollo profesional.

: Las entrevistas de trabajo suelen generar una dinámica de poder donde el entrevistador tiene la ventaja. Al utilizar esta frase, muestras no solo interés por el trabajo, sino también . No estás solo buscando un empleo desesperadamente; estás comunicando qué aspectos del rol te resultan más atractivos y relevantes para tu desarrollo profesional. Comunica positividad y capacidad : Desde el inicio, los entrevistadores buscan competencia básica. Al expresar qué te entusiasma del puesto, muestras una actitud positiva y proactiva . Esto indica no solo que puedes realizar el trabajo, sino que estás preparado para los desafíos que conlleva. Los empleadores buscan candidatos que no solo necesiten un trabajo, sino que estén ansiosos por integrarse al equipo y contribuir de manera significativa.

: Desde el inicio, los entrevistadores buscan competencia básica. Al expresar qué te entusiasma del puesto, . Esto indica no solo que puedes realizar el trabajo, sino que estás preparado para los desafíos que conlleva. Los empleadores buscan candidatos que no solo necesiten un trabajo, sino que estén ansiosos por integrarse al equipo y contribuir de manera significativa. Demuestra investigación y preparación: Los reclutadores valoran la preparación de los candidatos. ¿Investigaste sobre la empresa y el puesto? ¿Comprendes cómo encajaría el trabajo en tus metas y pasiones profesionales? Al utilizar la frase “Una cosa que me entusiasma...”, muestras que no solo conoces los detalles del puesto, sino que también has reflexionado sobre cómo este encaja en tu trayectoria y aspiraciones.

Recuerda que, según las investigaciones, a menudo importa más cómo dices las cosas que lo que dices en sí. Asegúrate de que tu tono de voz y postura reflejen tu interés y entusiasmo. Practicar con un amigo o grabarte respondiendo preguntas puede ayudarte a ser más consciente de tu lenguaje corporal.