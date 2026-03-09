Puerto Rico juega con un plus que no se entrena: la energía de su gente en casa, en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, sede del Grupo A, dispuesta a convertir cada turno al bate en una descarga emocional. Cuba, mientras tanto, llega con la misión de recuperar brillo internacional y demostrar que todavía puede competir de tú a tú con una de las potencias más constantes como el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Una victoria cubana en San Juan, en pleno Hiram Bithorn y en la fecha clave del lunes 9 de marzo (18:00 horas de La Habana; 19:00 de San Juan; 7 p.m. ET / 4 p.m. PT) , sacudiría el grupo; un triunfo boricua reforzaría su condición de candidato firme a los puestos de arriba.

¿Cómo mirar Tele Rebelde EN VIVO, Cuba vs. Puerto Rico por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En Cuba, la transmisión oficial del juego Team Asere vs. Puerto Rico por el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 estará a cargo de Tele Rebelde, el canal deportivo de la Televisión Cubana.

Tele Rebelde se encuentra disponible:

En señal analógica como canal 2 en La Habana (numeración histórica).

En la Televisión Digital Terrestre (TDT) como SD-2 (señal estándar) y HD-3 (señal en alta definición), dentro del paquete de canales nacionales.

Si tienes un televisor digital o una “cajita” decodificadora, solo debes sintonizar Tele Rebelde en SD-2 o HD-3 para disfrutar del juego con mejor calidad de imagen y sonido.

¿Cómo ver Tele Rebelde online para el Cuba vs. Puerto Rico?

Si prefieres seguir el partido por internet, también podrás hacerlo a través de las plataformas oficiales de la TV Cubana:

Sitio web de Tele Rebelde: telerebelde.icrt.cu , donde se alojan transmisiones y contenidos deportivos del canal.

, donde se alojan transmisiones y contenidos deportivos del canal. Plataforma Teveo (teveo.cu), que ofrece señales en vivo de canales nacionales, incluido Tele Rebelde para usuarios dentro de la red cubana.

Ten en cuenta que la estabilidad del streaming puede variar según la conexión y la zona del país, por lo que la opción más segura para no perderte el primer lanzamiento sigue siendo la señal de TV tradicional (canal 2, SD-2 o HD-3).

Horario, TV y dónde ver Cuba vs. Puerto Rico EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Fecha: lunes 9 de marzo de 2026

Partido: Cuba vs. Puerto Rico, Jornada 4 del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Canal de TV: Tele Rebelde

Lugar: Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico

Horario del partido Cuba vs. Puerto Rico por país

Cuba (La Habana): 18:00 horas

Puerto Rico (San Juan): 19:00 horas

Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 4:00 p.m.

En Cuba, todo el juego se verá EN VIVO por Tele Rebelde, tanto en señal abierta como en TDT digital.