El 26 de marzo de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la firma del presidente Donald J. Trump se incorporaría a los nuevos billetes, junto a la del secretario del Tesoro, como parte de las celebraciones por los 250 años del país, marcando la primera ocasión en que un presidente en funciones estampa su firma en el papel moneda. Aunque los billetes de 100 dólares con esa rúbrica empezaron a producirse en junio y algunos ya están circulando, muchas personas aún se preguntan cuándo se verán de forma habitual en bancos, cajeros y comercios. En esta nota intentamos aclarar esa pregunta.

La firma de Trump entra al billete de 100 (Foto: EFE/JIM LO SCALZO / POOL)

LA FIRMA DE TRUMP APARECE EN EL BILLETE DE 100 DÓLARES

La imagen muestra la firma del presidente colocada por encima de la del secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent. Hasta ahora, el billete de 100 dólares solo incluía las rúbricas del secretario del Tesoro y del tesorero de Estados Unidos, pero no la del presidente en ejercicio.

“La huella del presidente en la historia como arquitecto del resurgimiento económico de la Edad de Oro de Estados Unidos es innegable. Imprimir su firma en la moneda estadounidense no solo es apropiado, sino también un reconocimiento merecido”, dijo el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, en su anuncio de marzo.

¿DESDE QUÉ FECHA SE VERÁN LOS BILLETES CON LA FIRMA DE TRUMP EN BANCOS, CAJEROS Y COMERCIOS?

El Tesoro ha advertido que, aunque la impresión comenzó en junio y empezaron a circular algunos billetes durante el fin de semana del 4 de julio por el aniversario de la independencia de EE.UU., la distribución a bancos y el recambio de billetes es gradual, por lo que pueden pasar varias semanas antes de que el público los vea de forma regular en sucursales, cajeros automáticos y comercios, publicó N+ Univision.

En la práctica, eso significa que algunos clientes pueden empezar a verlos en efectivo durante el verano de 2026, pero su presencia masiva en circulación se irá consolidando a lo largo de los meses siguientes, conforme los bancos reciban los nuevos paquetes de billetes y los vayan poniendo en servicio.

Además del nuevo billete de 100, el Gobierno estudia una moneda conmemorativa con el rostro de Trump, aunque enfrenta límites legales para personas vivas (Foto: Freepik)

PROPONEN QUE TRUMP APAREZCA EN MONEDAS

Hay planes y bocetos para una moneda con la imagen de Donald Trump, pero el proyecto sigue en fase de estudio y choca con las normas que prohíben colocar a personas vivas en la moneda estadounidense.

Pero ¿qué se está proponiendo exactamente?

El Departamento del Tesoro y la Casa de la Moneda han considerado acuñar una moneda conmemorativa de 1 dólar por los 250 años de la independencia de EE.UU., que llevaría la efigie de Trump. Se han difundido primeros bocetos donde aparece el rostro del presidente bajo la palabra “Libertad” y en versiones con el mandatario en el anverso levantando el puño o inclinado sobre un escritorio, al estilo de monedas históricas.

El Comité Federal de Arte ya aprobó un diseño de moneda conmemorativa con su imagen, lo que despeja el camino técnico para producirla; aunque faltan definir tamaño, metal y denominación final.

Obstáculos legales

La ley federal establece que ninguna persona viva puede aparecer en la moneda estadounidense; tradicionalmente, los rostros que figuran en billetes y monedas corresponden a personajes ya fallecidos.

Pese a ello, algunos funcionarios alegan que el secretario del Tesoro tiene autoridad para aprobar ciertas monedas conmemorativas de oro o de alto valor, pero este argumento es polémico y está bajo escrutinio.