El relevo de Gavin Newsom en enero de 2027 llevará a Xavier Becerra a gobernar California, el estado donde nació, después de imponerse al republicano Steve Hilton. En materia salarial, la escala publicada por el Departamento de Recursos Humanos estatal (CalHR) establece una remuneración de US$245,929 brutos anuales para el cargo, equivalentes a unos US$20,494 mensuales. Sin embargo, ese monto no constituye una nómina definitiva para el demócrata: podría modificarse antes de su toma de posesión y no incluye los descuentos por impuestos u otras deducciones.

La remuneración corresponde al puesto, no a una asignación especial por su victoria electoral. La referencia disponible comenzó a regir el 1 de diciembre de 2025 y permite calcular cuánto percibiría el futuro mandatario mientras permanezca sin cambios.

Durante la campaña electoral, Xavier Becerra tuvo el apoyo del gobernador Gavin Newsom (Foto: AP)

¿CUÁNTO COBRARÍA XAVIER BECERRA COMO GOBERNADOR DE CALIFORNIA?

Con la escala consultada, el ingreso anual ascendería a US$245,929 antes de descuentos. Estos son sus equivalentes por mes y semana:

Concepto Cantidad en dólares Salario bruto anual US$245,929 Equivalente mensual US$20,494.08 Equivalente semanal US$4,729.40

Los cálculos resultan de dividir la remuneración entre 12 meses o 52 semanas, respectivamente. No indican las fechas de depósito ni constituyen una confirmación del calendario de pagos que tendrá Becerra.

Tampoco deben confundirse con el ingreso neto. La documentación oficial establece el monto asignado al cargo, pero no ofrece una estimación individual de cuánto conservaría después de las retenciones correspondientes.

¿QUIÉN DECIDE EL SUELDO DEL GOBERNADOR?

La responsabilidad recae en la California Citizens Compensation Commission (CCCC), una comisión ciudadana creada tras la aprobación de la Proposición 112, el 5 de junio de 1990. El titular del Ejecutivo no puede fijar unilateralmente cuánto cobra por desempeñar sus funciones.

Ese organismo determina los salarios y ciertas prestaciones de los principales funcionarios electos. Para tomar decisiones, debe considerar las remuneraciones de puestos públicos con responsabilidades comparables, las correspondientes a la judicatura y, cuando resulte posible, las del sector privado.

Por lo tanto, el monto publicado por CalHR no responde a una negociación personal del demócrata. Es la cantidad establecida para quien ocupe la gubernatura mientras dicha escala continúe vigente.

¿CÓMO HA CAMBIADO LA REMUNERACIÓN DEL CARGO?

Los registros oficiales muestran tres incrementos consecutivos entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025. Así evolucionaron las cantidades durante ese periodo:

Fecha de entrada en vigor Salario bruto anual Aumento aprobado 4 de diciembre de 2023 US$234,101 4.5% 2 de diciembre de 2024 US$242,295 3.5% 1 de diciembre de 2025 US$245,929 1.5%

Fuente: escalas salariales e historial de decisiones de la California Citizens Compensation Commission publicados por CalHR.

La actualización más reciente de esta tabla añadió US$3,634 anuales respecto del nivel anterior. Esa cifra sirve como referencia para el próximo mandato, aunque no garantiza que permanezca igual durante toda la administración.

¿QUÉ PRESTACIONES CONTEMPLA LA GUBERNATURA?

El paquete de compensación también incluye acceso a seguros y otros programas. Sin embargo, conviene distinguir entre los beneficios con aportación estatal y aquellos que deben financiarse por cuenta del funcionario.

Las opciones previstas son:

Seguro médico: contempla una contribución del estado a las primas equivalente a la establecida para empleados clasificados como personal directivo.

Cobertura dental y de la vista: está sujeta a las condiciones aplicables a esa categoría laboral.

Seguro de vida y asistencia al empleado: figuran entre las prestaciones disponibles para quienes reúnen los requisitos correspondientes.

Programas a cargo del funcionario: incluyen servicios jurídicos, beneficios flexibles, cuidados de larga duración, cobertura por incapacidad prolongada y compensación diferida. La resolución no contempla aportaciones públicas para estas opciones, salvo autorización de la comisión.

El documento no asigna un valor individual al conjunto de prestaciones de Becerra. Por ello, resulta imposible añadir una suma exacta al ingreso anual o anticipar cuáles contratará.

DE SACRAMENTO A LA GUBERNATURA: LAS RAÍCES DE XAVIER BECERRA

Nacido en Sacramento, el gobernador electo tiene una historia familiar vinculada con ambos lados de la frontera: su madre es originaria de México y su padre nació en California, aunque creció en territorio mexicano. Durante la campaña, buscó conectar con votantes latinos mediante anuncios y publicaciones en español.

Su triunfo también tiene una dimensión histórica. Según Associated Press, será el primer mandatario latino del estado desde finales del siglo XIX, una precisión importante frente a la afirmación de que sería el primero de toda su historia.

Antes de esta victoria, fue congresista, fiscal general de California y secretario de Salud y Servicios Humanos durante la administración de Joe Biden. En enero de 2027 sucederá a Gavin Newsom, quien no podía buscar un tercer mandato.

Hasta entonces, los US$245,929 constituyen la referencia salarial publicada para el cargo. La cantidad que finalmente cobrará dependerá de la escala vigente cuando asuma sus funciones y de las deducciones aplicables.