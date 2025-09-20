Luego que se revelara el nuevo examen de educación cívica actualizado para el 2025, muchas personas de diferentes partes del mundo han empezado a dudar si les conviene o no empezar con el trámite para obtener la ciudadanía estadounidense. A raíz de esa situación, hoy te voy a informar cuáles son los beneficios de ser ciudadano de EE.UU., según ha indicado el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). Presta atención.

Antes de brindarte la información prometida, te recalco que la evaluación señalada en el primer párrafo viene a ser una prueba oral con preguntas que abarcan temas esenciales sobre el gobierno y la historia de Estados Unidos.

¿Cuántas preguntas deben memorizar los aspirantes a la ciudadanía de EE.UU.?

Según informó mi colega Oscar Guerrero en una nota, ahora los aspirantes a la ciudadanía de EE.UU. deberán memorizar 128 preguntas, de las cuales solo se les harán 20 durante el examen. Para aprobar el mismo, tendrán que responder al menos 12 de manera correcta. Todo esto no ha gustado a muchas personas, ya que anteriormente los aspirantes solo debían estudiar 100 preguntas, de las cuales se les hacían 10 y nada más necesitaban responder correctamente 6 para aprobar.

El examen de ciudadanía de EE.UU. incluye preguntas sobre gobierno, historia y civismo. (Foto: designer491 / iStock)

De acuerdo al abogado de inmigración Alex Gálvez, esta modificación representa un desafío mucho mayor para los aspirantes a la ciudadanía estadounidense: “Ahora los aplicantes la van a pensar doble con estos cambios”, recalcó. Y eso es justo lo que está ocurriendo.

Pero hay que recordar este dicho: “Lo que hoy siembras con esfuerzo, mañana lo cosecharás con recompensa”. Entonces, si es que está en tus planes obtener la ciudadanía de Estados Unidos, no te queda de otra que prepararte bien.

Para alentarte a que luches por tu sueño, a continuación te revelaré cuáles son los beneficios de ser ciudadano estadounidense. Ojo que todo fue revelado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) en su página web. Aprovecha la oportunidad.

USCIS es la agencia del gobierno estadounidense encargada de administrar la inmigración legal al país. (Foto: hapabapa / iStock)

Beneficios de ser ciudadano estadounidense

El derecho a poder quedarte en Estados Unidos como ciudadano estadounidense.

Elegibilidad para obtener un pasaporte estadounidense para viajar internacionalmente.

El derecho a ocupar cargos electos, votar y solicitar ciertos trabajos federales y estatales.

Evitar las tarifas de renovación de la tarjeta de residente permanente y ahorrar hasta $465 por solicitud de renovación de la tarjeta de residente permanente.

Se tiene más alternativas a la hora de solicitar traer a familiares de manera permanente a Estados Unidos.

La oportunidad de obtener la ciudadanía para sus hijos residentes permanentes legales menores de 18 años.

Ahora que ya sabes cuáles son los beneficios de ser ciudadano estadounidense, queda en ti si te animas o no a empezar con el trámite para obtener la ciudadanía de EE.UU. ¡Hasta la próxima!