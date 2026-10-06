El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) cambiará desde el 23 de octubre de 2026 la manera de calcular determinados plazos vinculados con requisitos de elegibilidad. La modificación será relevante para quienes dependan de una fecha límite específica, ya que algunas fechas que caigan sábado, domingo o feriado federal dejarán de contar con una extensión automática hasta el siguiente día hábil.

El abogado de inmigración Luis Victoria explicó que no todos los plazos migratorios funcionan de la misma manera y que es importante identificar qué tipo de fecha límite tiene cada trámite antes de asumir que existe una extensión.

¿Qué cambia en los plazos migratorios de USCIS?

A partir del 23 de octubre de 2026, una fecha límite vinculada con un requisito de elegibilidad podría dejar de extenderse automáticamente cuando coincida con un sábado, domingo o feriado federal.

Esto es especialmente relevante en situaciones en las que una fecha determinada establece si una persona todavía cumple con un requisito migratorio.

Por ello, no se debe asumir que todos los plazos otorgados por USCIS se calculan o extienden de la misma manera.

Estas fechas migratorias ya no siempre tendrán extensión al siguiente día hábil. | Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini

¿Qué ocurre si USCIS establece un plazo de 30 días?

Cuando USCIS establece un plazo expresado en una cantidad determinada de días, como una instrucción para responder dentro de 30 días, generalmente se siguen contando los días calendario.

En una presentación en papel, si el último día del plazo cae sábado, domingo o feriado federal, generalmente puede existir la posibilidad de que el documento sea recibido el siguiente día hábil, de acuerdo con las reglas aplicables al trámite.

Sin embargo, esta regla no debe confundirse con otros plazos que dependen de un acontecimiento específico relacionado con la elegibilidad.

¿Qué pasa con las fechas vinculadas a un requisito de elegibilidad?

Aquí se encuentra uno de los principales cambios. Algunos requisitos migratorios no establecen simplemente que una persona debe presentar un documento dentro de determinado número de días.

En determinados casos, la elegibilidad depende de que una acción ocurra antes de una fecha específica. Un ejemplo puede ser un requisito que establezca que una persona debe presentar una solicitud antes de cumplir los 21 años.

Desde el 23 de octubre de 2026, si esa fecha ocurre un sábado, domingo o feriado federal, USCIS ya no extenderá automáticamente el plazo hasta el siguiente día hábil.

Esto significa que el día exacto en que ocurre el acontecimiento puede ser determinante para establecer si una persona todavía cumple con el requisito migratorio.

¿Las presentaciones en línea tienen las mismas reglas?

No necesariamente. Las presentaciones electrónicas funcionan de una manera diferente a los trámites enviados en papel.

USCIS considera recibido un trámite presentado en línea en el momento en que se realiza la presentación electrónica. Por ello, no se debe asumir que las reglas aplicables a un documento enviado físicamente son exactamente las mismas para una solicitud presentada por internet.

La diferencia puede ser importante cuando una persona se encuentra cerca de una fecha límite y necesita determinar cuál es el último momento válido para presentar su trámite.

USCIS también establece diferencias entre presentaciones en papel y trámites realizados en línea. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Por qué es importante revisar la fecha exacta?

Una fecha puede cambiar el resultado de un caso migratorio cuando está vinculada directamente con un requisito de elegibilidad.

Por eso, antes de esperar hasta el último día, es recomendable revisar qué tipo de plazo establece USCIS, cómo debe realizarse la presentación y qué reglas corresponden específicamente al trámite.

El cambio que entra en vigor el 23 de octubre de 2026 no significa que todos los plazos migratorios dejarán de extenderse cuando coincidan con un día no laborable. La clave está en distinguir entre los diferentes tipos de fechas y requisitos.

Si tiene una fecha límite próxima, evite esperar hasta el último momento y, ante una situación que pueda afectar su elegibilidad migratoria, consulte con un abogado de inmigración.