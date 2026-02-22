Estados Unidos continúa siendo uno de los países más expuestos del mundo a los fenómenos naturales, y los sismos ocupan un lugar prioritario entre las amenazas que enfrenta. Regiones como California, Texas, Hawái, Alaska, Nevada, Nueva York, Nueva Jersey y el área metropolitana de Washington D. C. registran continuamente temblores debido a la combinación de fallas geológicas activas, alta densidad poblacional y una intensa dinámica urbana. Esta mezcla eleva de manera significativa el nivel de riesgo en dichas zonas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) realiza una vigilancia sísmica permanente a través de su red de instrumentos repartidos por todo el territorio nacional. Cada reporte incluye detalles técnicos precisos, como la magnitud, la profundidad, la hora y la localización exacta del epicentro. Estos datos permiten comprender los efectos de cada evento y anticipar posibles impactos sobre comunidades y estructuras vulnerables.

Desde el punto de vista geofísico, la sismicidad del país responde sobre todo al movimiento de las placas tectónicas, el desplazamiento en fallas activas y la deformación de la corteza terrestre. Para su análisis, el USGS emplea una red avanzada de sismógrafos y acelerógrafos digitales capaces de registrar desde pequeños microsismos hasta terremotos de gran magnitud. Con esta información se determinan parámetros como la magnitud momento, la intensidad del sacudimiento y el mecanismo de ruptura del suelo.

Pero el trabajo del USGS va más allá de medir la vibración del terreno. Los registros recopilados sirven de base para modelar la propagación de las ondas sísmicas y generar mapas de sacudimiento, herramientas fundamentales para actualizar los códigos de construcción, mejorar la planificación urbana y fortalecer la gestión del riesgo. Estos estudios son vitales para reducir pérdidas humanas y materiales en caso de un evento mayor.

Sismos reportados en Estados Unidos hoy, domingo 22 de febrero de 2026

El USGS mantiene actualizada su lista de “últimos sismos” en tiempo casi real. Este monitoreo continuo se ha convertido en una fuente esencial para la ciudadanía y las autoridades, al ofrecer información confiable sobre la magnitud, el epicentro y el horario de cada movimiento. Gracias a ello, el país refuerza sus estrategias de prevención, preparación y comunicación ante posibles emergencias sísmicas.

Fecha y hora (UTC) Lugar (place USGS) Magnitud Prof. (km) 2026-02-22T04:30:36.737Z 29 km W of Empire, Nevada 2.47 4.41

2.5_day-7.csv​ 2026-02-22T04:29:10.720Z 10 km S of Ferndale, CA 2.58 26.40

2.5_day-7.csv​ 2026-02-22T03:19:35.960Z 43 km E of Pedro Bay, Alaska 3.00 132.80

2.5_day-7.csv​ 2026-02-22T01:02:54.590Z 112 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.36 27.68

2.5_day-7.csv​ 2026-02-22T00:07:21.290Z 126 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.37 46.76

2.5_day-7.csv​ 2026-02-21T23:52:04.460Z 120 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.37 38.82

2.5_day-7.csv​ 2026-02-21T23:00:39.692Z 13 km SSE of Tatums, Oklahoma 2.48 3.08

2.5_day-7.csv​ 2026-02-21T22:10:45.615Z 11 km WSW of Stanton, Texas 2.70 3.98

2.5_day-7.csv​ 2026-02-21T21:15:27.373Z 12 km W of Stanton, Texas 2.80 8.72

2.5_day-7.csv​ 2026-02-21T20:17:18.790Z 2 km WNW of The Geysers, CA 2.56 0.86

2.5_day-7.csv​

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo en EE.UU.?

Antes de un sismo

Elaborar un plan familiar de emergencia con puntos de encuentro y contactos fuera de la zona afectada.

Preparar una mochila con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a baterías, botiquín y copias de documentos importantes.

Asegurar y fijar muebles, estanterías y objetos pesados para evitar que caigan durante el movimiento.

Identificar zonas seguras dentro de casa, oficina o escuela (bajo mesas resistentes o junto a muros estructurales) y conocer las rutas de evacuación.

Durante un sismo

Aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger cabeza y cuello bajo un mueble resistente y mantenerse allí hasta que termine el temblor.

Alejarse de ventanas, vitrinas, estanterías y objetos que puedan caer o romperse, y no usar ascensores.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, fachadas y buscar un área abierta; si se conduce, detenerse en un lugar seguro lejos de puentes y estructuras.

Después de un sismo

Verificar lesiones propias y de quienes están cerca, y brindar primeros auxilios básicos si es posible.

Revisar posibles fugas de gas, daños eléctricos o estructurales y evacuar con calma si el edificio no es seguro.

Mantenerse informado a través de canales oficiales, estar atento a posibles réplicas y no regresar a zonas dañadas hasta que sean declaradas seguras por autoridades competentes.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre temblores en EE. UU.

1. ¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

Estados Unidos se ubica sobre varias placas tectónicas activas, lo que favorece la ocurrencia de temblores en distintas regiones del país. Las zonas más expuestas se encuentran principalmente en la costa oeste y en áreas con fallas geológicas importantes.

2. ¿Cuáles son los estados donde más tiembla?

Los sismos se registran con mayor frecuencia en California, Alaska, Hawái, Nevada y otros estados de la franja oeste, aunque también se reportan eventos en Texas y la costa este. La actividad sísmica puede variar en intensidad y profundidad según la región.

3. ¿Qué es el USGS y qué información ofrece sobre los temblores?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) es la entidad oficial encargada de monitorear y reportar la actividad sísmica en el país. A través de su plataforma digital, publica en tiempo real datos sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada evento.

4. ¿Qué es el sistema ShakeAlert y para qué sirve?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que detecta las primeras ondas de un sismo y envía avisos a la población antes de que se sientan las sacudidas más fuertes. Estos segundos de anticipación pueden ser clave para que las personas se protejan y se activen protocolos de emergencia.

5. ¿Dónde puedo ver el mapa de los últimos temblores en EE. UU.?

El USGS ofrece un mapa interactivo en línea, conocido como “Latest Earthquakes”, donde se pueden consultar los sismos más recientes registrados en el territorio estadounidense. Allí es posible filtrar por fecha, magnitud y ubicación para un seguimiento detallado.

6. ¿Se pueden predecir los temblores?

Hasta el momento no existe un método científico confiable que permita predecir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá un terremoto. Los sistemas actuales solo pueden detectar el inicio del sismo y emitir alertas con segundos de anticipación, pero no anticipar el evento con días u horas de ventaja.

7. ¿Qué debo hacer durante un temblor si estoy en un edificio?

Las recomendaciones generales indican no salir corriendo y resguardarse de inmediato en el interior, aplicando la técnica de “agacharse, cubrirse y sujetarse” bajo un mueble resistente. Una vez que termine el movimiento, se sugiere evacuar con calma si la estructura está estable y las salidas son seguras.

8. ¿Es más seguro salir a la calle cuando empieza a temblar?

Los especialistas advierten que, mientras dura el sismo, intentar evacuar puede exponer a caídas, objetos que se desploman o vidrios que se rompen. Por ello, se considera más seguro protegerse dentro del inmueble y salir solo cuando el temblor haya terminado y se hayan evaluado los riesgos inmediatos.

9. ¿Qué tan útiles son las réplicas y por qué ocurren?

Las réplicas son sismos de menor magnitud que se producen en la misma zona del evento principal y forman parte del proceso de reajuste de la falla. Aunque suelen ser más débiles, pueden resultar peligrosas para estructuras ya dañadas por el terremoto inicial.

10. ¿Cómo puedo prepararme ante un posible temblor?

Las autoridades recomiendan contar con un plan familiar de emergencia, un kit de suministros básicos y conocer las zonas seguras dentro del hogar o lugar de trabajo. También se sugiere informarse a través de fuentes oficiales y revisar periódicamente las rutas de evacuación y puntos de encuentro.