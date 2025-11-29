Si te gusta comer fuera de casa, ¿sabías que hay una ciudad en Estados Unidos donde salir a un restaurante es considerado en un lujo? Conoce a cuál nos referimos.

¿CUÁL ES LA CIUDAD MÁS CARA DE EE.UU. PARA COMER FUERA DE CASA?

Miami es la ciudad más cara para comer fuera de casa en Estados Unidos, incluso más que Nueva York y Los Ángeles, de acuerdo con un estudio realizado a 177 ciudades en el mundo. Su ranking se basó comparando el costo de una comida de tres platos en un restaurante de rango medio.

El resultado fue que una persona gasta entre 50 y 60 dólares cuando consume alimentos en un establecimiento, lo cual representa el 1.4% de un salario mensual promedio que es US$4,230.

Turistas y ciudadanos sorprendidos y locales agobiados: qué hay detrás de los altos precios para comer fuera en Miami (Foto referencial: Pixabay)

Si bien, este gasto es considerado un lujo para los consumidores, los empresarios y dueños de los restaurantes también sienten la presión para salir a flote. Sharell Ledesma, dueña del restaurante español La tremenda, que funciona hace dos años, señaló que la inflación es un factor determinante para sacar adelante su negocio.

“Si la inflación está en un 2.5% y en la industria está 5%, a eso sumas que hay ajustes salariales durante el año; por supuesto, vas a ver una utilidad que va a mermar (…). El incremento de los aranceles hizo que el precio de los alimentos aumente; por consiguiente, tienes que reinventar el menú”, dijo en una entrevista a Univision Miami.

Por su parte, especialistas indican que factores como la inflación local, el auge del turismo, el aumento del precio de los alimentos y el sector inmobiliario provocan que Miami sea una ciudad cara.