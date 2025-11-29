La administración de Donald Trump planea imponer nuevos límites a los préstamos federales para estudiantes de 11 carreras específicas, cuyos alumnos podrán solicitar hasta US$200,000 en financiamiento para sus estudios. Esta medida, que introduce topes más altos para ciertos programas profesionales, llega justo cuando otra decisión pone en alerta a quienes quieren cursar un posgrado: la eliminación de Graduate PLUS para nuevos prestatarios a partir de 2026 es prácticamente un hecho y mantiene preocupados a miles de estudiantes. ¿Quiénes serán los beneficiados y desde cuándo se podrá acceder a este nuevo tope? Aquí te lo explicamos.​

La ley conocida como One Big Beautiful Bill (OBBBA), firmada en julio de 2025, ordena que el programa Grad PLUS se cierre para nuevos préstamos desde el próximo año, aunque los estudiantes que ya tienen este tipo de préstamo podrán seguir utilizándolo por un periodo de transición mientras terminan su programa.

Gran preocupación en estudiantes generó la eliminación de Graduate PLUS por parte de la administración de Trump (Foto referencial: Freepik)

LOS QUE PUEDEN SOLICITAR HASTA US$200,000 EN PRÉSTAMOS FEDERALES PARA ESTUDIAR

La administración Trump impondrá nuevos límites a los préstamos federales para estudiantes a partir del 1 de julio de 2026, cuyo monto podría llegar hasta los US$200,000. El monto límite variará de acuerdo con el grado de estudios que reciban los prestatarios, así tenemos:

Prestatarios de grado: hasta US$7,500 al año (dirigido a estudiantes dependientes, dependiendo de su año académico).

hasta US$7,500 al año (dirigido a estudiantes dependientes, dependiendo de su año académico). Estudiantes de posgrado: hasta US$20,500 al año (US$100,000 en total) para estudios de posgrado.

hasta US$20,500 al año (US$100,000 en total) para estudios de posgrado. Profesionales: hasta US$50,000 al año (US$200,000 en total) para programas profesionales

LAS 11 CARRERAS QUE PODRÁN SOLICITAR HASTA US$200,000 EN PRÉSTAMOS FEDERALES

El Departamento de Educación dio a conocer las 11 carreras que cumplen los requisitos para ser consideradas profesionales y, por lo tanto, elegibles para los límites de préstamo más altos. Vale mencionar que, de acuerdo con este organismo, “la definición de ‘título profesional’ es una definición interna utilizada por el departamento para distinguir entre los programas que cumplen los requisitos para obtener límites de préstamo más elevados, no un juicio de valor sobre la importancia de los programas. No tiene ninguna relación con el carácter profesional o no de un programa”, explicaron en una hoja informativa publicada el 24 de noviembre.

Las 11 carreras consideradas para pedir préstamos federales de hasta US$200,000 son:

Farmacia (Pharm. D.)

Doctorado en Odontología (D.D.S. o D.M.S.)

Medicina veterinaria (D.V.M.)

Quiropráctica (D.C. o D.C.M.)

Derecho (L.L.B. o J.D.)

Medicina (M.D.)

Optometría (O.D.)

Medicina osteopática (D.O.)

Podología (D.P.M., D.P. o Pod.D.)

Teología (M.Div. o M.H.L.)

Psicología clínica (Psy.D. o Ph.D.)

Si tu carrera no está incluida en este grupo, no te desanimes, pues el Departamento de Educación informó que al menos otras 44 carreras podrían cumplir los requisitos si cumplen determinados criterios. Para lograrlo, deben proporcionar a los estudiantes un “nivel de competencia profesional superior al que normalmente se exige para obtener una licenciatura”, lo que da lugar a un posgrado y la obtención de su título, publica Telemundo.

Son 11 carreras incluidas para solicitar préstamos federales (Foto referencial: Freepik)

¿DESDE CUÁNDO SOLICITAR HASTA US$200,000 EN PRÉSTAMOS FEDERALES?

Hasta el momento, la normativa sobre el límite de préstamos aún no es definitiva, por lo que el Departamento de Educación lo publicará en el registro federal en los próximos meses. Una vez que lo haga, el público podrá dar su opinión antes de que se apruebe definitivamente.

CRITICAN LA LISTA DE CARRERAS

La Asociación Americana de Facultades de Enfermería emitió un comunicado de prensa el 7 de noviembre señalando lo siguiente: “A pesar del amplio reconocimiento de la complejidad, el rigor y la necesidad de la formación de posgrado en enfermería, la propuesta del Departamento define los programas profesionales de forma tan restrictiva que la enfermería, la profesión sanitaria más importante del país, sigue quedando excluida. Si esta propuesta se lleva a cabo, el impacto en nuestro ya de por sí desafiante personal de enfermería sería devastador”.

Por su parte, la sección de Florida de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales indicó en otro comunicado de prensa del 20 de noviembre: “La desclasificación de los títulos de Máster en Trabajo Social y Doctorado en Trabajo Social reducirá el acceso a una educación asequible en trabajo social, lo que aumentará la dependencia de los préstamos privados con altos intereses”.