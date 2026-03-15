Southwest Airlines anunció que dejará de operar en dos importantes aeropuertos de Estados Unidos como parte de sus esfuerzos para reorganizar y optimizar su red de rutas. La aerolínea de bajo costo explicó que esta decisión forma parte de una estrategia para concentrar sus operaciones en los aeropuertos donde mantiene mayor presencia. La compañía aseguró que este cambio no provocará grandes alteraciones en la disponibilidad de vuelos para los pasajeros, ya que continuará ofreciendo múltiples rutas desde otros aeropuertos cercanos en las mismas regiones. De esta forma, los viajeros seguirán teniendo opciones para volar desde Chicago y el área de Washington.

Los aeropuertos que dejarán de recibir vuelos de Southwest son Chicago O’Hare International y Washington Dulles International. Según informó la aerolínea en un comunicado publicado el viernes, los vuelos hacia y desde estas terminales se suspenderán a partir del 4 de junio.

En el caso de Chicago, la empresa continuará operando desde Midway International (MDW), donde mantiene una presencia histórica.

La compañía aseguró que los pasajeros no se verán muy afectados, ya que continuará ofreciendo vuelos desde otros aeropuertos cercanos en las mismas regiones. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

“Southwest tiene una orgullosa historia de 41 años en MDW y seguimos comprometidos con invertir en la ciudad de Chicago”, señaló la aerolínea, al agregar que todavía ofrecerá vuelos desde Chicago hacia 81 destinos.

En la región de Washington, la aerolínea seguirá ofreciendo vuelos desde Baltimore-Washington International, en Maryland, y desde Reagan Washington National, ubicado en Arlington, Virginia.

“Como la aerolínea que transporta a más pasajeros en el área de Washington, Southwest está comprometida a seguir sirviendo a este importante mercado”, indicó el comunicado.

En Chicago, la aerolínea seguirá operando desde Midway International, mientras que en el área de Washington mantendrá vuelos desde Baltimore-Washington International y Reagan Washington National. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Southwest comenzó a operar en O’Hare en 2021 como parte de su expansión tras la pandemia, mientras que su presencia en Dulles se remonta a 2006.

La compañía también señaló que los empleados de primera línea afectados por esta decisión podrán postular a vacantes disponibles en otros aeropuertos dentro de la empresa.