Para quienes creen que el romance en Los Ángeles ya no existe, esta lista demuestra lo contrario. La ciudad ofrece planes para todos los estilos este Día de San Valentín, con ideas que van desde citas espectaculares hasta momentos sencillos de autocuidado. Solo hay que saber dónde buscar para encontrar experiencias llenas de encanto y mucha creatividad. Según el listado elaborado por Secret Los Angeles, uno de los planes más accesibles y con mejor ambiente es el brunch especial de San Valentín en Homegirl Café.

El lugar contará con una decoración relajada y festiva, con photobooth temático y un mercado de flores a precios bajos y vendedores locales.

Para quienes buscan un plan más atrevido y nocturno, Los Ángeles también ofrece espectáculos que mezclan sensualidad y arte. Destacan también los shows de burlesque como TRiPTease, que se presenta en un espacio con estética vintage y bar completo. Cada función es distinta y combina música, danza y actuaciones que buscan sorprender al público adulto.

Las parejas que prefieren una experiencia interactiva pueden optar por talleres creativos como las clases de mezcla de vinos en The Blending Lab. Allí, amigos y parejas aprenden sobre sabores, aromas y el proceso de creación del vino mientras diseñan su propia botella.

La ciudad ofrece experiencias para parejas, amigos y solteros, combinando gastronomía, arte y actividades interactivas. (Foto referencial: Freepik)

También hay opciones pensadas para quienes disfrutan del espectáculo clásico y el glamour. El show “Head Over Heels” reúne circo, tango, burlesque y danza contemporánea en una sola función. Una alternativa elegante y artística para celebrar el amor en un ambiente exclusivo para mayores de 21.

La música es infaltable en el mes del amor. En L.A., los conciertos Candlelight ofrecen presentaciones de música clásica y romántica en recintos históricos iluminados únicamente con velas. Estas funciones crean una atmósfera íntima y emotiva, perfecta para una cita memorable de San Valentín.

Para quienes prefieren algo diferente y fuera de lo tradicional, la ciudad propone experiencias únicas como Lucha VaVoom, que mezcla lucha libre, burlesque y espectáculo teatral en un teatro. También hay propuestas sensoriales como Dining in the Dark, donde las parejas cenan a ciegas para intensificar sabores y emociones.

L.A. demuestra que el romance sigue más vivo que nunca, solo hay que saber dónde buscar. (Foto referencial: Freepik)

Finalmente, Los Ángeles también ofrece opciones para quienes desean bajar el ritmo y conectar desde otro lugar. Desde picnics románticos en parques y visitas a jardines japoneses escondidos, hasta escapadas de fin de semana, spas de lujo o actividades solidarias como carreras benéficas.

Sea cual sea el plan, la ciudad ofrece infinitas formas de celebrar el amor a tu manera este San Valentín.